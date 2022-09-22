Четверг, 22 Сентября 2022 10:02

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, в ходе которой выступит с речью. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Согласно источнику, накануне Пашинян отбыл в Нью-Йорк, где в рамках визита запланирован ряд встреч с партнерами различных государств и международных организаций.