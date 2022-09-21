Среда, 21 Сентября 2022 22:38

АрмИнфо.21 сентября, около 20:00, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает Минобороны РА.

Согласно источнику, огонь противника был подавлен ответными действиями. С армянской стороны есть один раненый. По положению на 21:30 ситуация на армяно-азербайджанской границе стабильная, обстрелов нет.