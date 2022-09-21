Среда, 21 Сентября 2022 14:31

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллеге из Армении Ваагну Хачатуряну по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Армения

«Уважаемый Ваагн Гарникович, примите поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Армения. Российско-армянские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Наши страны активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других областях, вместе вносят весомый вклад в продвижение евразийских интеграционных процессов.

Уверен, что дальнейшее упрочение союзнических связей в полной мере отвечает интересам братских народов России и Армении. Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – мира и процветания»-, говорится в послании Путина.