Среда, 21 Сентября 2022 12:35

АрмИнфо. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, прибывший в Армению во главе Миссии ОДКБ, встретился с Секретарем Совета Безопасности Арменом Григоряном.

к сообщает пресс-служба ОДКБ, состоялось обсуждение обстановки в регионе и возможные дальнейшие меры ОДКБ в сложившейся ситуации. Миссия ОДКБ прибыла в Республику Армения в соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ 13 сентября, после широкомасштабной агрессии Азербайджана в отношении суверенных территорий Армении. На Миссию возлагаются задачи по оценке сложившейся обстановки, подготовке обстоятельного доклада главам государств-членов ОДКБ о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности в отдельных районах на границе Армении с Азербайджаном.

В ходе работы Миссии запланированы мероприятия по изучению и мониторингу текущей обстановки в приграничных районах, а также проведение встреч с высшим политическим и военным руководством Республики Армения.