Среда, 21 Сентября 2022 12:33

АрмИнфо. Президент Франции Эмманюэль Макрон направил поздравительное послание армянскому коллеге по случаю Дня Независимости Армении.

В своем послании французский лидер отметил прочность дружественных связей между двумя странами, которые имеют глубокие корни. «Мы развиваем примерное сотрудничество по всем сферам, в частности, я имею ввиду принятую нами двустороннюю дорожную карту в экономической отрасли и состоявшееся в Париже 9 марта мероприятие «Амбиции: Франция-Армения», которое объединило местные власти, гражданское общество и экономических акторов для разработки новых проектов», - подчеркнул французский лидер.

Он также отметил, что Армения может надеяться на полное содействие Франции в усилиях по укреплению верховенства закона и демократии. «Франция привержена своей деятельности в пользу стабильности, мира и процветания в вашем регионе. Франция решительно содействует процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также решению вопросов связанных с урегулированием нагорно-карабахского конфликта и вытекающим из него.

Франция оказывает содействие усилиям ЕС, по продвижению диалога между сторонами, при этом оставаясь полностью приверженной своей роли в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. С этой точки зрения может быть уверены в моей приверженности, во благо наших народов», - отметил Макрон.