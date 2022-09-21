Среда, 21 Сентября 2022 11:14

АрмИнфо.20 сентября в рамках 77-й сессии ГА ООН министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян провел встречу с министром иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

Как передает пресс-служба МИД РА, высоко оценив сотрудничество между двумя странами, Арарат Мирзоян отметил, что Япония является важным партнером для Армении. Была подчеркнута важность еще более эффективного использования имеющегося большого потенциала в сфере двусторонних армяно-японских торгово-экономических связей, а также поощрения инвестиций. Министр Мирзоян отметил важность последовательной поддержки Японии, направленной на развитие возможностей Армении в различных областях.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам укрепления сотрудничества на многосторонних площадках.

В ходе встречи Арарат Мирзоян представил Ёсимаса Хаяси подробности агрессии, развязанной Азербайджаном 13 сентября в отношении суверенной территории РА, и с целью устранения ее последствий подчеркнул важность постоянного давления со стороны международного сообщества на Азербайджан. Он осудил проводимую Азербайджаном агрессивную и максималистскую политику, которая подрывает усилия по установлению стабильности и мира в регионе.

Министр представил собеседнику также позицию армянской стороны относительно урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, и нагорно-карабахского конфликта.

В тот же день состоялась встреча Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Шри-Ланки Али Сабри. Собеседники обменялись мнениями о перспективах развития отношений между двумя странами в ряде сфер. В ходе встречи были затронуты вопросы региональной и международной повестки.

Арарат Мирзоян представил Али Сабри ситуацию, сложившуюся в результате военной агрессии Азербайджана в отношении территориальной целостности Армении, строго осудив обстрелы гражданского населения и инфраструктуры, а также грубые нарушения международного права. Было подчеркнуто, что максималистская и неконструктивная позиция Азербайджана сильно подрывает региональную стабильность и безопасность.