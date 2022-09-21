Среда, 21 Сентября 2022 11:13

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян поздравил соотечественников с Днем независимости.

«Сегодня мы отмечаем 31-ю годовщину независимости Республики Армения в трудный и тяжелый период для нашей страны, когда мы должны каждое мгновение проникаться решимостью сохранить и защитить нашу свободу, наш суверенитет и независимость.

Путь построения и защиты независимости нелегок, и на этом пути мы также несем невосполнимые потери. Несколько дней назад наши солдаты в очередной раз пожертвовали своими жизнями во имя независимости нашей страны и защиты границ Родины, обязывая всех нас быть едиными и сильными. Они пали в интересах защиты нашего неотъемлемого права жить свободно и независимо. И сегодня мы преклоняем головы перед их памятью», - заявил президент, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Хачатурян заметил, что ни три десятилетия назад, ни сегодня независимость не была самоцелью или чисто абстрактной формулировкой для нашего народа, потому что референдум, проведенный в этот день тридцать один год назад, был не о дилемме независимости или нет, а был направлен на подтверждение решения, принятое армянским народом. Этот вердикт не изменился и сегодня, несмотря на все трудности. «В то же время, после референдума о независимости, последние три десятилетия доказали простую истину, что независимость – это действие, движение и непрерывная борьба и неустанная работа во имя нашего настоящего, нашего завтрашнего дня, для безопасного, достойного и благополучного будущего наших детей и внуков. Поздравляю всех нас с 31-й годовщиной независимости Республики Армения, и очень надеюсь, что любые вызовы и препятствия могут быть преодолены нашей коллективной волей и коллективным единством», - заявил президент РА.

Поздравил соотечественников и президент Арцаха Араик Арутюнян. В послании, которое распространила его пресс-служба, в частности, отмечается: «Сегодня День независимости Республики Армения. Он символизирует верность армянского народа общечеловеческим и национальным ценностям, его несгибаемую волю к борьбе за эти ценности и свободолюбивый дух. Мощная, процветающая и развитая Родина - заветная мечта всех армян Матери-Армении, Арцаха и Диаспоры. И консолидация вокруг этой мечты сегодня является императивом и единственно верным путем ее претворения в жизнь. Иного пути у нас нет. Сегодня армяне вновь стоят перед серьезнейшими вызовами, которые угрожают армянской государственности, национальной идентичности и будущему. Это решающий момент для нашего народа и армянского мира, имеющих многовековую историю и цивилизацию. Так давайте же все вместе, единодушно и с непоколебимой волей, наполненные верой и мудростью, станем хозяевами армянской независимой государственности и будем твердо и непреклонно защищать ее во имя священной памяти всех наших погибших и во имя будущих поколений. Мира и благополучия нашей Родине и нашему народу».