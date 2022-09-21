Среда, 21 Сентября 2022 10:52

АрмИнфо.Родные и близкие погибших военнослужащих в мемориальном комплексе воинских захоронений «Ераблур» выкинули венки и цветы, возложенные на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном по случаю Дня независимости.

Один из участников акции громко выражал свое возмущение. Мужчина заявил, что если эти аморальные люди позволяют себе так относиться с матерями погибших, то их венков тут не должны быть.«Они ударили по самому больному», - возмущался он.

Сегодня с раннего утра в «Ераблуре» сосредоточены значительные силы полиции. Спецподразделения «красных» и «черных» беретов образовали цепочку. Они начали разгонять собравшихся, которые пришли в комплекс, чтобы помешать мероприятию с участием Никола Пашиняна.

По данным адвоката Ваана Ованнисяна, приводу подвергнуты свыше 30 человек, в основном женщин. Он сообщил, что у двух из них имеются травмы, у одной повреждена рука, у другой палец. Некоторых родителей отпустили, но часть продолжает оставаться в отделениях, на них составлены административные протоколы о невыполнении требований полиции, которые будут обжалованы.