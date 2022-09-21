Среда, 21 Сентября 2022 10:47

АрмИнфо. От имени Соединенных Штатов Америки передаю наилучшие пожелания народу Армении в День независимости.

Об этом говорится в поздравительном послании Госсекретаря США Энтони Блинкена по случаю Дня Независимости Армении. В послании Блинкена отмечается, что с тех пор, как Армения провозгласила независимость от Советского Союза более 30 лет назад, США видели ее приверженность демократическим ценностям, а также развитию и укреплению сектора прав человека, верховенства закона, экономики и правосудия в стране. «Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Арменией в этих областях как отражение наших общих ценностей. Мы продолжим поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа. Мы ценим вашу готовность поддержать усилия по обеспечению большей стабильности в регионе. Мы выражаем соболезнования в связи с человеческими жертвами, потерянными в результате недавних нападений, и по-прежнему привержены работе с вами и другими сторонами в целях содействия мирному урегулированию конфликта.

Мы надеемся на дальнейшее развитие наших двусторонних отношений и экономических связей. Желаю армянскому народу процветания и мирного года»,- отмечается в послании Госсекретаря США.