Среда, 21 Сентября 2022 10:33

АрмИнфо.По положению на утро 21 сентября ситуация на армяно-азербайджанской границе не изменилась. Об этом сегодня в мемориальном комплексе «Ераблур» журналистам заявил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян.

Отвечая на вопрос о наличии раненного в результате вчерашней стрельбы со стороны вооруженных сил Азербайджана, пресс-секретарь призвал дождаться сообщения МО. «МО в таких случаях распространяет официальное сообщение», - сказал Торосян, добавив, что после представления начальником генерального штаба ВС Армении ситуации на передовой, каких-либо изменений на линии фронта не произошло. «Ущерба в результате вчерашней стрельбы азербайджанских военных в районе села Неркин Ханд не зафиксировано», - сообщил Арам Торосян.

На вопрос о потерянных в ходе азербайджанской агрессии потерянных позициях пресс-секретарь подчеркнул, что идут работы по уточнению как материальных потерь, так и других. После их завершения Минобороны выступит с обобщенными данными", - сказал он.

Накануне МО Армении выступило с сообщением, согласно которому 20 сентября с определенной периодичностью подразделения ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. По состоянию на 22:30 20 сентября ситуация на границе стабильная, обстрелов не зафиксировано.