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АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом РА Ваагном Хачатуряном, председателем Национального Собрания Аленом Симоняном и представителями высшего руководства республики посетили военный пантеон «Ераблур» по случаю 31-й годовщины независимости Республики Армения. Об этом сообщает аппарат премьер-министра РА.
Премьер-министр Пашинян возложил цветы к могилам спарапетов Вазгена Саргсяна и Андраника Озаняна и возложил венок к мемориальному комплексу памяти армян, отдавших свою жизнь во имя Родины.
Отметим, однако, что накануне вечером родные и близкие погибших солдат заявили о намерении организовать дежурство в пантеоне, чтобы не допустить присутствия в нем главы правительства, но полицейским удалось силой вывести участников акции.
|.Путин: Уверен, дальнейшее упрочение союзнических связей в полной мере отвечает интересам братских народов России и Армении
|Генсек ОДКБ и секретарь Совбеза Армении обсудили обстановку в регионе и дальнейшие меры Организации в связи с ситуацией
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|Глава МИД Армении представил своим коллегам из Японии и Шри-Ланки последствия агрессии со стороны Азербайджана
|Президенты Армении и Арцаха поздравили соотечественников с Днем независимости
|Родные погибших военнослужащих выкинули цветы, возложенные на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении
|Госсекретарь: США продолжит поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа
|Ситуация на армяно-азербайджанской границе не изменилась – пресс-секретарь МО
|Высшее политическое руководство Армении возложило цветы и венок к могилам павших солдат
|Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Республики Армения.
|Сегодня Армения отмечает День независимости на фоне угрозы потери независимости
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|Нэнси Пэлоси: Наша делегация Конгресса отправилась в Армению, на важный фронт битвы между демократией и автократией
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|Международный фестиваль науки и музыки Starmus осудил агрессию Азербайджана в Армении
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|Армaн Татоян: В Армении сформировалась диктатура правящего большинства
|Глава Союза армян России направил письмо гендиректору Первого канала России в связи с "неосведомлённостью и некомпетентностью" ведущих и экспертов
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|Глава Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении призвал ЮНЕСКО отреагировать на агрессию Азербайджана
|МККК присутствовал на процессе передачи Азербайджаном тел армянских военнослужащих, сложивших голову за Родину
|Роберт Кочарян: Наш тезис "Достойный мир" напугал значительную часть армянского общества
|Кристинне Григорян проинформировала Линн Трейси об ущербе, причиненном в результате нападения Азербайджана на Армению
|Президент России указал Армении и Азербайджану на ключ к решению спорных территориальных вопросов
|Пашинян встретился с внепарламентскими политсилами: Встреча, согласно Тиграну Хзмаляну, срочная
|МККК изучает размер нанесенного ущерба в результате агрессии со стороны Азербайджана
|Депутат: Иран превратит мечту тех, кто думает об изменении границ региона, в исторический кошмар
|Гарибашвили выразил готовность и впредь выступать в качестве посредника между Ереваном и Баку для обеспечения мира и стабильности в регионе
|Вице-премьер РФ: Никакой военной альтернативы мирному решению конфликта между Арменией и Азербайджаном нет и быть не может
|Глава МИД Греции об агрессии Азербайджана: Любой ревизионизм, откуда бы он ни исходил - встретит наше сопротивление
|Главы МИД Армении, Греции и Кипра выразили готовность к продолжению активных контактов в рамках трехстороннего формата
|Блинкен предложил Мирзояну и Байрамову до конца сентября вновь встретиться
|Глава МИД РА рассказал генсеку ОБСЕ о развязанной Азербайджаном агрессии в отношении суверенной территории Армении
|Утверждая, что власти Армении не выполнили обещания, данные Азербайджану, означает лить воду на мельницу врага - Рубинян
|МИД РА: азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Армении
|Заявление СБ Армении адресованы как миру и Азербайджану, так и общественности Армении - Рубинян
|В Японии отметили Независимость Армении
|Арутюнян: Надеемся повысить эффективность российской миротворческой миссии и обеспечить ее бессрочное присутствие в Арцахе
|Араик Арутюнян: Попытки затмить право народа Арцаха на самоопределение принципом территориальной целостности Азербайджана неприемлемы и беспочвенны
|В образовательных учреждениях трех областей Армении возобновлен учебный процесс - замминистра
|Вице-президент Турции раскритиковал высказывания Нэнси Пелоси об азербайджанской агрессии в отношении Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Число погибших и пропавших в результате агрессии Азербайджана - 207, ранены - 296, 20 военнослужащих взяты в плен: Заявление СБ Армении
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Кипра об Азербайджанской агрессии в отношении суверенных территорий РА
|Аналитик о причинах азербайджанской авантюры в отношении Армении и ожиданиях от визита Пелоси
|Пашинян и Оверчук обсудили армяно-российское сотрудничество
|Мирзоян: Безадресные призывы международного сообщества подстегивают агрессивное и максималистское поведение Азербайджана
|На данный момент офис Омбудсмена Армении располагает информацией о 16 военнослужащих, находящихся в азербайджанском плену
|Armenian Lives Matter: Украинская певица Тина Кароль выразила поддержку Армении
|Константин Затулин ознакомился с последствиями азербайджанской агрессии в Джермуке
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|Сидоров представил Папикяну результаты работы, проделанной за последние дни группой по оперативной обстановке
|Роберт Кочарян проводит встречу с гражданами
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|Арам I назвал "красные линии" Армении
|Состоялось первое заседание рабочей группы по координации программ Франкофонии в Армении
|Состояние здоровья одного из раненых мирных жителей крайне тяжелое - Минздрав Армении
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