Среда, 21 Сентября 2022 10:32

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом РА Ваагном Хачатуряном, председателем Национального Собрания Аленом Симоняном и представителями высшего руководства республики посетили военный пантеон «Ераблур» по случаю 31-й годовщины независимости Республики Армения. Об этом сообщает аппарат премьер-министра РА.

Премьер-министр Пашинян возложил цветы к могилам спарапетов Вазгена Саргсяна и Андраника Озаняна и возложил венок к мемориальному комплексу памяти армян, отдавших свою жизнь во имя Родины.

Отметим, однако, что накануне вечером родные и близкие погибших солдат заявили о намерении организовать дежурство в пантеоне, чтобы не допустить присутствия в нем главы правительства, но полицейским удалось силой вывести участников акции.