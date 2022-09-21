Среда, 21 Сентября 2022 10:31

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Республики Армения.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в послании, в частности, говорится: «Сегодня исполняется 31 год со дня независимости Республики Армения. 21 сентября 1991 года состоялся референдум о Независимости, в котором приняли участие 2 миллиона 56 тысяч 758 человек, что составило 95,5% от общего числа избирателей.

На референдум был вынесен следующий вопрос: “Согласны ли Вы, чтобы Республика Армения была независимым демократическим государством вне состава СССР?” На этот вопрос утвердительно ответили 99% участников референдума - 2 миллиона 42 тысячи 627 человек. День референдума был настоящим праздником в Армении». Премьер убежден, что 21 сентября 1991 года «если не все граждане, сказавшие “да”, то, по крайней мере, большинство, понимало, что это не просто пометка, сделанная ручкой в бюллетене, а линия, по ту сторону которой субъект становится Гражданином, Родина становится Государством, девизом становится Ответственность».

«21 сентября 1991 года сказавшее “Да” поколение полностью и достойно приняло на себя эту ответственность, неся на своих плечах бремя войны, экономических трудностей и социального отчаяния. И сегодня, в 31-ю годовщину Независимости Армении, я прежде всего хочу сказать слова почтения этому поколению, в первую очередь нашим героям, отдавшим свою жизнь за Независимость, за Государственность, тем людям, которые сказали “да” независимости, пожертвовав по призыву новонезависимой страны своими жизнями и благополучием. Именно на плечах этих людей – добровольцев, полицейских, солдат – зиждилось наше новонезависимое государство.

Но не только на их, но и всех наших соотечественников, которые укрепляли и поддерживали нашу новую и формирующуюся армию, и не только в день референдума, а каждый день, каждый божий день говорили “да” Независимости, иногда радуясь, иногда страдая, иногда отчаиваясь, иногда с гордостью, иногда потерпев поряжение. Но суть в том, что “Да” 1991 года было не настроением, а решением, и это решение не менялось независимо от каких-либо социальных и политических трудностей, от каких-либо неудач и провалов»,- отмечается в послании. При этом, как отмечает премьер, Референдум 1991 года состоялся, но не завершился.

«Наши герои, отдавшие жизнь за Родину, сказали Независимости “Да”, и очень важно, чтобы наши колени не согнулись от горечи их утраты. Солдат, стоящий на границе, говорит “Да” Независимости, и крайне важно, чтобы его “Да” нашло отклик не только в наших сердцах, но и в наших делах. Каждый день, каждый божий день, госслужащий или крестьянин, солдат или бизнесмен, учитель или рабочий, хотим мы этого или нет, осознаем мы это или нет, мы являемся участниками референдума, референдума о Независимости.

И важно, чтобы мы сказали “Да” Независимости, сказали “Да” Суверенитету, сказали «Да” демократии и, по необходимости, подтвердили это “Да” на том участке Государства-Родины площадью 29 тысяч 800 квадратных километров, где это “Да” понадобится больше всего. И не будем сомневаться, не будем колебаться, потому что каждый день, каждый божий день нам пытаются внушить новые сомнения, новые страхи, и все это ради одного: чтобы мы отказались от своей Независимости, чтобы мы отказались от нашего государства., и референдум о Независимости проходит сегодня. «Наши герои, отдавшие жизнь за Родину, сказали Независимости “Да”, и очень важно, чтобы наши колени не согнулись от горечи их утраты.

Солдат, стоящий на границе, говорит “Да” Независимости, и крайне важно, чтобы его “Да” нашло отклик не только в наших сердцах, но и в наших делах. Каждый день, каждый божий день, госслужащий или крестьянин, солдат или бизнесмен, учитель или рабочий, хотим мы этого или нет, осознаем мы это или нет, мы являемся участниками референдума, референдума о Независимости. И важно, чтобы мы сказали “Да” Независимости, сказали “Да” Суверенитету, сказали “Да” демократии и, по необходимости, подтвердили это “Да” на том участке Государства-Родины площадью 29 тысяч 800 квадратных километров, где это “Да” понадобится больше всего.

И не будем сомневаться, не будем колебаться, потому что каждый день, каждый божий день нам пытаются внушить новые сомнения, новые страхи, и все это ради одного: чтобы мы отказались от своей Независимости, чтобы мы отказались от нашего государства», - заявил премьер-министр Никол Пашинян.