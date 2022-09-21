Среда, 21 Сентября 2022 10:29

АрмИнфо.Сегодня Армения отмечает День независимости. В этот день, в 1991 году решением Верховного совета республики был проведен референдум о выходе из состава СССР, на котором порядка 99% граждан высказались за создание независимого государства.

Сегодня, в 31-ую годовщину независимости республика столкнулась с угрозой ее потери. В ночь на 13 сентября ВС Азербайджана предприняли широкомасштабную агрессию в отношении суверенной территории Армении с применением крупнокалиберного оружия, артиллерии, ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов. Ими были обстреляны 36 населенных пунктов, в том числе общины Горис, Сисиан, Капан, Джермук, Варденис, Тех, Гегасамар, в результате чего полностью или частично сгорели более 190 жилых домов, повреждены энергетические инфраструктуры, объекты водоснабжения, газопроводы, мост и автомобильные дороги. По последним данным, с армянской стороны погибли и пропали без вести 207 человек, в том числе погибли 3 мирных жителя, местонахождение 2 гражданских лиц считается неизвестным. Ранены 293 военнослужащих, 20 военнослужащих взяты в плен.

Ранее начальник управления информации аппарата премьер-министра Армен Хачатрян сообщал, что из-за агрессии отложены все мероприятия. Ожидается лишь посещение премьер-министром Николом Пашиняном мемориального комплекса воинских захоронений «Ераблур».