Вторник, 20 Сентября 2022 22:16

АрмИнфо.В повестке нет вопроса о выходе Армении из ОДКБ. Об этом в интервью Азатутюн заявил председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Эдуард Агаджанян.

<Надо понимать, что сейчас выход из ОДКБ никакого практического эффекта нам не даст. Это однозначно>, - сказал он. Напротив, парламентарий отметил, что такой шаг может вызвать риски, которые Армении сейчас никак не нужны, учитывая и без того напряженную ситуацию.

Вместе с тем Агаджанян подчеркнул, что может понять и принять, как эмоциональные, так и прагматические оценки, согласно которым деятельность ОДКБ в отношении Армении не оценивается положительно. <То, что три последних инцидента не удостоились какой-либо оценки со стороны наших партнёров по ОДКБ - это факт. И организация в отношении Армении демонстрирует, если не полную дисфункциональность, то, как минимум, определенные проблемы с функционированием>, - сказал депутат.

Говоря о взаимоотношениях с США, Агаджанян отметил, что помощь, которую Армения ожидает от США политического и дипломатического характера. В этом ключе он подчеркнул, что данное содействие со стороны Соединенных Штатов оказалась действенным. <Речь идет об углублении именно этого сотрудничества, и в этом плане мы надеемся также на наших американских партнеров>, - сказал он.