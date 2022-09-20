Вторник, 20 Сентября 2022 20:45

АрмИнфо. Наша делегация Конгресса отправилась в Армению, на важный фронт битвы между демократией и автократией. Об этом говорится в заявлении спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси по итогам визита в Армению.

"Во время наших встреч в Ереване, столице, мы выражали решительную поддержку демократии и безопасности Армении, особенно после наступления Азербайджана на Армению. Наш визит был запланирован до начала боевых действий 12 сентября", - отметила она, напомнив, что ее визит стартовал с возложения венка к Мемориалу памяти жертв Геноцида армян в Цицернакаберде.

"Там мы молились за 1,5 миллиона армянских мужчин, женщин и детей, убитых во время геноцида. Конгресс привержен обеспечению того, чтобы правда о геноциде никогда не была стерта, поэтому в 2019 году мы приняли закон об официальном признании Геноцида армян, что повторил президент Байден, официально признав его в прошлом году. Для меня было честью быть награжденным медалью посла Генри Моргентау от Музея­института Геноцида, которую я принял от имени Конгресса за нашу работу по признанию и повышению осведомленности о Геноциде армян", - говорится в заявлении Пелоси.

Американский законодатель еще раз проинформировал о проведенных встречах с премьер-министром РА Николом Пашиняном и другими высокопоставленными чиновниками правительства, в том числе министром обороны Суреном Папикяном, а также со спикером Национального собрания Аленом Симоняном.

"Эти встречи предусматривали обмен идеями о политике и действиях по продвижению стабильности, мира и процветания в Армении и регионе. Важной частью нашего визита является и проведенный круглый стол с лидерами гражданского общества, которые выразили озабоченность и рассказали о нуждах своего народа в это трудное время и пролили свет на борьбу Армении за свою демократию и безопасность. Для меня было честью обратиться к этим лидерам с речью в Центре искусств Гафесчян, жемчужине армянской культуры, где я четко заявил о приверженности Америки Армении.

Позже мы встретились с лидерами оппозиции, работающими в Национальном собрании. Несмотря на наличие разногласий по поводу внутренней политики, среди этих лидеров было четкое согласие в том, что Азербайджан должен немедленно прекратить свою агрессию.

Вдохновленная оказанным нам приемом, наша делегация возвращается в Вашингтон гордой и готовой продвигать давнюю приверженность Конгресса демократической Армении и безопасному и мирному региону Кавказа", - отметила Пелоси.

Американский спикер прибыла в Армению 17 сентября, и пробыла в Ереване до 19 сентября. Помимо нее в состав делегации Соединенных Штатов вошли председатель комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Фрэнк Палоне и члены палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер. В рамках визита, Пелоси провела брифинг для журналистов, на котором обвинила Азербайджан в агрессии в отношении Армении. Более того, выразив поддержку Вашингтона Еревану, Пелоси подчеркнула, что ценность и важность визита заключается также в том, чтобы услышать и понять, как и что могут они сделать в вопросах экономики и безопасности, какие ожидания имеются у Армении. По ее словам, это касается также вопросов оборонного сотрудничества.