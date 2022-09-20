Вторник, 20 Сентября 2022 20:42

АрмИнфо. Миссия ОДКБ во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем приехала в Армению, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

<На миссию возлагаются задачи по оценке сложившейся обстановки, подготовке обстоятельного доклада главам государств - членов ОДКБ о ситуации в регионе и выработке предложений по деэскалации возникшей напряженности в отдельных районах на границе Армении с Азербайджаном>, - сказал он.

Зайнетдинов добавил, что в состав миссии входят представители государств - членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками рабочих органов организации. Они изучат ситуацию на границе, а также проведут встречи с высшим политическим и военным руководством Армении.