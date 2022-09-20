Вторник, 20 Сентября 2022 20:40

АрмИнфо. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в Нью-Йорке встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке.

Глава турецкой дипломатии, предваряя переговоры сообщил, что планирует обсудить с американским коллегой темы войны РФ и Украины, напряженности в отношениях Армении и Азербайджана, а также ситуацию в Сирии.

Блинкен со своей стороны назвал Турцию союзником США по НАТО, отметив, что две страны прилагают усилия для выхода из многих сложных вопросов.

Госсекретарь подчеркнул значимость <зернового соглашения>, выразив Анкаре признательность за вклад в достижение этих договоренностей.

Встреча продолжалась в закрытом для прессы режиме около получаса, передает Анадолу.