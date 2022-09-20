Вторник, 20 Сентября 2022 17:46

АрмИнфо. Международный фестиваль науки и музыки Starmus осуждает спровоцированную Азербайджаном и несправедливую военную операцию против Республики Армения. Об этом говорится в заявлении Совета Starmus.

<Этот зверский акт, в результате которого были погублены невинные жизни, является неоправданным и противоречащим проявлениям цивилизованного мира. Шестой фестиваль Starmus совсем недавно увенчался успехом в Армении, Ереване, и мы выражаем нашу солидарность с нашими замечательными армянскими друзьями. Передача знаний, прогресс науки, прославление гуманизма посредством музыки и других положительных действий должны двигать нас в более лучший мир>, - говорится в сообщении.

Отметим, что заявление подписали Гарик Исраелян, Брайан Мэй, Девид Айкер, Ричард Докинз, Эмманюель Шарпантье, Джилл Тартер, Питер Гэбриел, Тони Фаделл и Роберт Уильямс.

Напомним, что фестиваль STARMUS был основан астрофизиком Гариком Исраеляном и гитаристом легендарной рок-группы Queen, астрофизиком Брайаном Мэем в 2011 году, и был проведен в Испании, Норвегии, Швейцарии. Фестиваль считается единственным в мире, где проводятся мероприятия и выступают спикеры подобного масштаба. Цель фестиваля - популяризация науки.

Напомним, что в этом году Starmus прошел в Армении в начале сентября и был посвящен 50-летию со дня первой высадки космической станции <Марс-3> на Марс. Для участия в глобальном мероприятии Армению посетило порядка 3-5 тыс. участников из разных стран мира, в частности, всемирно известные астронавты Чарльз Болден, Крис Хэдфилд, Джим Багян, Джордж Нилд, Чарли Дьюк, лауреаты Нобелевской премии Эдвард Мозер, Кип Торн, Эммануэль Шарпантье; ученые: Тони Фаделл, Брайан Грин, Донна Стрикленд и др.