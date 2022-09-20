Вторник, 20 Сентября 2022 17:43

АрмИнфо. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян представил коллеге из Польши, действующему председателем ОБСЕ Збигневу Рау подробности агрессии, развязанной Азербайджаном против суверенной территории РА, посчитав неприемлемыми обстрел гражданского населения и инфраструктуры и грубейшие нарушения международного и гуманитарного права.

Как сообщает МИД РА, встреча прошла на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Мирзоян подчеркнул, что Азербайджан своими подобными действиями явно подрывает процессы установления мира и стабильности в регионе, особо отметив важность адресного и четкого осуждения со стороны международного сообщества, в том числе Действующего председательства ОБСЕ. Была также подчеркнута необходимость неотложного применения существующих в рамках ОБСЕ механизмов.

Армянская сторона подчеркнула, что развязанная Азербайджаном широкомасштабная военная агрессия в отношении суверенной территории Армении грубо нарушает основополагающие положения международного гуманитарного права, Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта.

В ходе встречи была подчеркнута роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ в деле продвижения мирного процесса, направленного на всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 207 погибших военных и трое мирных жителей, однако цифра неокончательная. А Азербайджан подтвердил гибель 80 военных. В результате этой вражеской агрессии, по оценкам экспертов, под оккупацией Азербайджана находится порядка 150 кв. км суверенных территорий РА. СБ ООН, по предложению Франции, 14-15 сентября провело спецзаседание из-за ситуации на армяно- азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ по итогам спецзаседания направило миссию в Армению для подготовки доклада о ситуации. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стало также Погрануправление ФСБ РФ в РА, которое было атаковано 13 и 14 сентября азербайджанскими подразделениями.

Армянская сторона заявила, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы с 20:00 часов 14 сентября. Добавим, что 17 сентября вечером азербайджанская сторона передала Армении тела 32 армянских военных, сложивших голову за Родину. Примечательно, что среди них тело Давида Гишяна, которому азербайджанские военные оказывали медпомощь на камеру, но как выяснилось позже, добили раненного военнослужащего. Добили в плены и раненного военнослужащего Маргаряна. Добавим также, что в сети были распространены кадры расчленения ВС Азербайджана армянской женщины военнослужащего. Она была взята живой в плен. А затем изнасилована, жестоко убита. Ей отрезали пальцы рук и ног, выкололи глаза, надругались над телом и всё это было выложено с восторгом во всемирную паутину. От этих кадров стынет кровь в жилах. Отметим также, что по данным армянских правозащитников, в результате последней агрессии, в азербайджанском плену может находиться до 20 армянских военнослужащих. Примечательно, что МО Армении до сих пор не публикует списков погибших военнослужащих.