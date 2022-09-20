Вторник, 20 Сентября 2022 17:42

АрмИнфо. Политическая система Армении должна служить народу. Об этом 20 сентября на пресс-конференции заявил бывший Защитник прав человека Арман Татоян.

Он отметил, что у граждан страны наблюдается недоверие к государственным институтам. То, что происходит сегодня в Армении, продолжил экс-омбудсмен, является результатом годами копившихся проблем, в том числе, недоверие к выборам, злоупотребления, грубые нарушения прав человека. Но после 2018 года в стране начали наблюдаться иные проявления - разделение общества на <белых> и <черных>, <бывших> и <нынешних>. Все это привело к недоверию общества к государству и его институтам. Даже информацию общество получает не из государственных, а из других источников, в том числе, и азербайджанских. В результате, представители власти жалуются на дезинформацию и манипуляции. Государство не берет этот вопрос в свои руки, потому что у представителей власти есть политические опасения. Распространение фейков, разделение людей, привело граждан страны к мысли о том, что идет борьба за кресла. Большие проблемы имеются с демократией и верховенством закона. В стране сформировалась диктатура правящего большинства. Все сосредоточено в руках одной политической силы, интересам которой служат все ресурсы государства. <Кто сегодня может сказать, что в Армении имеется парламентский контроль за деятельностью кабмина, когда-нибудь вы слышали, чтобы тот или иной представитель парламентского большинства критиковал правительство>, - задавал вопросы Татоян, указав также на парализацию политического парламентаризма, поскольку нет столкновения мнений. Все решения принимает правящее большинство, в том числе, принятие важных законов, назначение на должности и т.д. <По важнейшим законопроектам решения принимаются в течение одного-двух дней, чтобы не было недовольства людей. Чем дальше власть отдаляется от народа, тем больше усиливается диктатура>, - заметил Татоян, указав и на отсутствие общественной отчетности, особенно по вопросам безопасности. Сегодняшняя государственная система, по словам бывшего Защитника прав человека, не служит интересам рядового гражданина.

Татоян подчеркнул важность общественной солидарности. В Армении, по его словам, не должно быть внутренних врагов. Эту солидарность необходимо укреплять и в отношениях с диаспорой.

Говоря о своем будущем, экс-омбудсмен заметил, что не вовлечен в политические процессы, но намерен заняться активной общественной деятельностью, и свою миссию видит именно на этом поле.