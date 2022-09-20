Вторник, 20 Сентября 2022 17:39

АрмИнфо.Глава Союза армян России Ара Абрамян направил письмо генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту в связи с "неосведомлённостью и некомпетентностью" ведущих и экспертов Информационного канала (эфир 19 сентября 2022 года).

В письме глава Союза армян России выразил "крайнюю обеспокоенность антиармянским трендом, всё очевиднее просматриваемом в различных программах, и решительный протест по поводу содержания одной из передач".

"Оставляя вне рамок данного обращения вышеуказанное обсуждение в полном объеме, позвольте обратить Ваше внимание лишь на определенные моменты, которые, на наш взгляд, совершенно недопустимы с точки зрения журналистской этики и свидетельствуют о полной неосведомленности и некомпетентности ведущих.

Стоит ли ведущему Анатолию Кузичеву и так называемому военному эксперту Владиславу Шурыгину, иронизировать и критиковать спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в "незнании географии", когда они в эфире Первого канала заявляют, что произошедшие 13-14 сентября 2022 года на юге Армении события случились в Нагорном Карабахе, и поэтому невозможно определить - кто на кого и на чью территорию напал?!", - отмечается в письме.

"Уважаемый Константин Львович, целью данного обращения, конечно, не является ликвидация безграмотности лиц, допускаемых в эфир возглавляемого Вами телеканала, но на наш взгляд, Первый канал заслуживает ведущих и экспертов более компетентных и профессиональных, способных не отталкивать аудиторию от проводимого руководством страны курса на восстановление влияния и мощи России, а наоборот, содействующих этому.

Хотелось бы также подчеркнуть, что жестокое и смертоносное нападение в сентябре этого года, унесшее и исковеркавшее сотни жизней, было совершено Азербайджаном именно на суверенную территорию Республики Армения, были нарушены её международно- признанные границы, в которые входят подвергшиеся артобстрелам такие населённые пункты как Горис, Сисиан, Капан, Варденис, хорошо известный с советских времён курорт Джермук и др.

Иллюстрацией к вышесказанному является и то, что именно в Армении сейчас работает передовая группа ОДКБ, прибывшая в страну для изучения ситуации после обращения официального Еревана в данную организацию, что не было бы возможно, если бы эти события происходили в Нагорном Карабахе, где, кстати, по линии соприкосновения сторон стоит российский миротворческий контингент", - отмечается в письме главы САР.

Абрамян подчеркивает, что для популярного и влиятельного федерального телеканала "неприемлемо распространение откровенной дезинформации и превращение её общественно-политических программ, быть может, не осознанно (хотя многие полагают, что ангажировано), в трибуну для антиармянской пропаганды и в подстрекателя русобофских настроений среди армянской общественности и армянофобских - среди российской".

Отметим, что уже сегодня ведущий <Первого канал> Анатолий Кузичев извинился, за то, что выдал суверенные территории Армении как спорные.