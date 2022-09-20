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 Вторник, 20 Сентября 2022 17:10
Марианна Мкртчян

Движение "Сильная Армения с Россией - за новый Союз" и "Антинацистский фронт Армении" выступили в поддержку армяно-российского союзничества

Движение "Сильная Армения с Россией - за новый Союз" и "Антинацистский фронт Армении" выступили в поддержку армяно-российского союзничества

АрмИнфо.Движение "Сильная Армения с Россией - за новый Союз" и "Антинацистский фронт Армении" провели акцию в поддержку России. Их также поддержала Коммунистическая партия Армении.

Участник движения передали в посольство РФ в Ереване заявление о поддержке.  Согласно организаторам акции, этим действием выражается непоколебимая воля к укреплению армяно-российских союзнических отношений.

Отметим, что в зачитанном у посольства РФ в РА заявлении, которое затем было передано в диппредставительство отмечается, что Движение "Сильная Армения с Россией - за новый Союз" и "Антинацистский фронт Армении" выражают свою решимость защищать и развивать братские отношения между армянским и русским народами и союзническое единство между двумя государствами.

При этом отмечается, что сегодня Запад, его региональная опора Турция и придаток Азербайджан ведут против РА и РФ  необъявленную войну с целью уничтожения.

В заявлении выражается убеждение, что помимо военной составляющей, поход Запада и Турции на Восток имеет и проявление цивилизационного конфликта - разрушить общую восточно-христианскую цивилизацию, национальную систему ценностей, заставить  отказаться от традиционной семьи, церкви, национальных традиций и принять западные "демократические" ценности.

Организаторы акции также убеждены, что "проармянские" заявления высокопоставленных американских и европейских официальных лиц не преследуют цели поддержать Армению в сопротивлении турецко-азербайджанской агрессии, признать самоопределение Арцаха и решить существующие проблемы экономического и демографического кризиса, а направлены лишь на то, чтобы ввести в заблуждение армянский народ, находящийся в крайне тяжелом положении, запутать его в неспокойной международной обстановке, отрезать от единственного реального союзника - России.

"Мы понимаем, что для Запада Армения, как и Украина, всего лишь мелкая монета в повседневных агрессивных планах против России и Ирана", - говорится в заявлении.

Участки акции выразили решимость и дальше укреплять армяно-российские союзнические отношения и высоко оценили усилия президента России В. Путина в направлении прекращения огня вокруг Арцаха   и на армяно-азербайджанской границе.

"В то же время мы просим принять действенные меры в направлении предотвращения постоянных нарушений Азербайджаном  положений заявления от 9 ноября 2020 году, а также устранения их последствий. Мы призываем все здоровые силы мира осудить любые проявления нацизма, в частности принять действенные меры для предотвращения агрессии Азербайджана в отношении Армении и Арцаха, вывести азербайджанские оккупационные войска с территорий Республики Армения и Арцаха", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем, участник Движения призвали Российскую Федерацию увеличить свое военное присутствие в Республиках Армения и Арцах. "Считаем также необходимым модернизировать армяно-российскую договорную базу в военной и военно-технической сферах, а также в сфере информационной безопасности", - отмечается в заявлении.

Заметим, что ранее, на фоне азербайджанской агрессии в отношении суверенитета Армении и молчания России в Ереване ориентированные на Запад силы провели акцию протеста с требованием выхода РА из ОДКБ. Акция прошла в период нахождения в Ереване спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.  

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