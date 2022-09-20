Вторник, 20 Сентября 2022 17:09

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян направил официальное письмо генеральному директору Одри Азуле, в котором представил широкомасштабную военную агрессию, развязанную Азербайджаном на суверенной территории Республики Армения 13 сентября 2022 года и ее последствия.

В письме, которое распространило армянское ведомство, отмечается, что в ходе агрессии азербайджанскими вооруженными силами были

нанесены удары не только по военным позициям, но и по объектам гражданской инфраструктуры. В частности, по данным, собранным Офисом Защитника прав человека Армении, не менее 7600 человек были перемещены из Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей. Подавляющее большинство перемещенных лиц составляют женщины, дети и пожилые люди, в том числе, инвалиды. В результате развязанной агрессии учебный процесс в государственных и дошкольных учреждениях был прерван в связи с необходимостью обеспечения безопасности детей и сотрудников. Как итог, 24 873 школьника 172 школ и 5 808 дошкольников 69 детских садов трех областей были лишены права на образование и благополучное будущее. Деятельность внешкольных образовательных учреждений, колледжей и университетов, действующих в этих областях, также оказалась под угрозой. Министр отметил, что атака на учащихся и преподавателей учебных заведений является грубым нарушением международного гуманитарного права и права на образование, что неприемлемо ни при каких обстоятельствах и должно быть решительно осуждено. В письме министр Ваграм Думанян обратился к Одри Азуле с просьбой отреагировать на серьезную угрозу, вызванную военной агрессией Азербайджана, и осудить враждебные действия Азербайджана, тем самым, способствуя предотвращению дальнейших нарушений основополагающих принципов мандата ЮНЕСКО.

К письму был также приложен специальный доклад, подготовленный Защитником прав человека РА.