Вторник, 20 Сентября 2022 16:38

АрмИнфо.Международный комитет красного креста (МККК) в качестве нейтрального гуманитарного посредника присутствовал на процессе передачи Азербайджаном тел армянских военнослужащих Армении. Об этом беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщила руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни на просьбу прокомментировать информацию азербайджанских СМИ о передаче Азербайджан Армении тел еще 95 армянских солдат.

По ее словам, процесс передачи тел состоялся сегодня. При этом она не уточнила о скольких телах идет речь. Аматуни напомнила, что МККК не является стороной процесса, и выполняя роль нейтрального посредника, не уполномочен давать такого рода информацию.

Информацию о передаче 95 тел армянских военнослужащих, погибших при отражении вражеской агрессии, подтвердил пресс-секретарь МО РА Армен Торосян.

При этом армянские СМИ, обратившиеся за комментарием в аппарат премьер-министра РА в связи с этой информацией сообщают, что в аппарате отметили, что не обладают информацией по этому вопросу.

Отметим, что днями ранее Азербайджан передал Армении тела 32 военнослужащих.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 207 погибших военных и трое мирных жителей, однако цифра неокончательная. А Азербайджан подтвердил гибель 80 военных. В результате этой вражеской агрессии, по оценкам экспертов, под оккупацией Азербайджана находится порядка 150 кв. км суверенных территорий РА. СБ ООН, по предложению Франции, 14-15 сентября провело спецзаседание из-за ситуации на армяно- азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ по итогам спецзаседания направило миссию в Армению для подготовки доклада о ситуации. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стало также Погрануправление ФСБ РФ в РА, которое было атаковано 13 и 14 сентября азербайджанскими подразделениями.

Армянская сторона заявила, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы с 20:00 часов 14 сентября. Добавим, что 17 сентября вечером азербайджанская сторона передала Армении тела 32 армянских военных, сложивших голову за Родину. Примечательно, что среди них тело Давида Гишяна, которому азербайджанские военные оказывали медпомощь на камеру, но как выяснилось позже, добили раненного военнослужащего. Добили в плены и раненного военнослужащего Маргаряна. Добавим также, что в сети были распространены кадры расчленения ВС Азербайджана армянской женщины военнослужащего. Она была взята живой в плен. А затем изнасилована, жестоко убита. Ей отрезали пальцы рук и ног, выкололи глаза, надругались над телом и всё это было выложено с восторгом во всемирную паутину. От этих кадров стынет кровь в жилах. Отметим также, что по данным армянских правозащитников, в результате последней агрессии, в азербайджанском плену может находиться до 20 армянских военнослужащих. Примечательно, что МО Армении до сих пор не публикует списков погибших военнослужащих.