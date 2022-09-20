Вторник, 20 Сентября 2022 16:36

АрмИнфо. После внеочередных парламентских выборов летом 2021 года мы проанализировали причины их результатов. Об этом на встрече с группой граждан заявил второй президента РА Роберт Кочарян. Встреча состоялась 19 сентября по просьбе граждан.

Отметим, что внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня 2021 года из-за политического кризиса, возникшего в Армении после войны в Нагорном Карабахе 2020 года. В ходе выборов партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 54 % голосов и 71 место в Национальном собрании, оппозиционный блок "Армения" занял второе место 21 % и 29 мест, а "Честь имею" Сержа Саргсяна 5,2% голосов и 7 мест в парламенте.

"По нашим оценкам, ключевая причина таких результатов - столкновение тезисов "Достойный мир" и "Мир любой ценой". И тезис "Достойный мир" напугал достаточно значительную часть нашего общества. Мой образ, мое карабахское прошлое. Образ лидера, одержавшего победу в войне испугал большую часть нашего народа. Что придет, лидер с военным прошлым и попытается отстоять достоинство Армении и это приведет к новой войне. Это основной фактор, который смешал всю социологию", - отметил Роберт Кочарян.

При этом второй президент Армении констатировал, что в случае агрессии, самым сильным инстинктом становится страх. "В природе есть три варианта реакции на агрессию: борьба за собственную жизнь, бегство и притвориться мертвым. Так сказать рептильный инстинкт. Это больше биология, чем психология. Такова реальность, которая коллективно сработала у нашего народа", - считает политик.

Второе фактор, который сказался на результатах выборов - это клубок клеше "реваншисты", "карабахцы", "старые власти", факторы которые

долгие годы подпитывались и оставили свое воздействие в обществе.

По его словам, имея этот социологический опрос, его команда попыталась нейтрализовать этот страх, посредством отвода на второй план его личности и лиц связанных с так называемыми "новыми и старыми". По его словам, поскольку была уверенность того, что спекуляции обеими факторами обязательно будут. Именно этим был обусловлен тот факт, что второй президент Армении сейчас менее активно участвует в политических процессах.

"И для нейтрализации этих двух факторов, я участвовал в акциях протеста, но не в роли лидера. И полагаю, что у нас очень хорошо получилось с точки зрения организованности, хотя Движение не достигло успеха", - сказал Кочарян, добавив, что в этом его объяснение.

По его словам, он никуда не ходил, но возглавляемым им блок "Армения" иными инструментами пытался оказать воздействие на процессы. Однако, по его словам, это не значит, что он отстранился от происходящих в стране процессов.

"Я признаю, что ответ мой половинчатый, но сегодня я готов дать лишь такой ответ. Но, я в теме, в борьбе и готов ее продолжить. Но, когда это будет - завтра, послезавтра или через неделю, в обозримом будущем можно будет ответить лишь после реальной оценки ситуации. Мы сейчас работаем над другой программой - буду честен. Не хочу открывать скобки", - сказал второй президент РА.

По его словам, сейчас они заняты оценкой ситуации, и если действительно ситуация изменилась, народ отошел от оцепенения и инстинкт страха трансформировался в инстинкт борьбы, значит нужно начать действовать и идти до конца. "Но у меня должны быть эти оценки под рукой", - резюмировал Кочарян.

15 сентября группа граждан направилась к офису второго президента РА и попросила возглавить акции протеста. Акции были спровоцированы заявлениями, сделанными Пашиняном с трибуны парламента.

Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте заявил, что собирается подписать документ, за который готов подвергнуться критике и даже быть отстраненным от власти. "Я взял на себя ответственность принимать трудные решения во имя мира, но это не означает решение против государственных интересов РА. Мы должны пойти на эти решения, чтобы гарантировать безопасность Армении, прочную стабильность, мир: Мы хотим подписать документ, из-за которого нас могут критиковать, оскорблять, называть предателями, народ может даже отстранить нас от власти. Но мы будем благодарны, если в результате этого Армения получит длительный мир и безопасность на площади 29 800 кв. километров. Я четко заявляю - то решение, которое это обеспечит, я подпишу. Меня не интересует, что будет со мной дальше, меня интересует, что будет с Арменией. Я готов пойти на тяжелые решения ради мира", - заявил он.