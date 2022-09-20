Вторник, 20 Сентября 2022 16:29

АрмИнфо. Армения - наш близкий друг и стратегический союзник. Об этом 20 сентября в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца на церемонии вручения верительных грамот послов заявил президент России Владимир Путин.

"Пользуясь случаем, хотел бы поздравить братский армянский народ и руководство страны с отмечаемым завтра Днём независимости. На нынешний год приходится сразу два знаковых юбилея - 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами и 25-летие подписания основополагающего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи", - сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул, что Россия и Армения поддерживают интенсивный политический диалог. "Только в нынешнем году мы с Николом Воваевичем Пашиняном встречались трижды, в том числе совсем недавно во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. В ноябре в Ереване пройдёт ежегодный саммит Организации Договора о коллективной безопасности", - сказал президент РФ.

Вместе с тем Путин отметил, что по линии этой организации принимаются меры в связи с обострением обстановки в армяно-азербайджанском приграничье.

"В зону противостояния направлена специальная миссия во главе с Генсекретарём ОДКБ, ей поручено по результатам изучения положения дел подготовить предложения Совету коллективной безопасности.

Подчеркну, любые конфликтные ситуации между близкими для нас государствами вызывают у нас серьёзную озабоченность. Мы призываем всех проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и твёрдо следовать трёхсторонним заявлениям лидеров России, Азербайджана и Армении.

Исходим из того, что ключ к решению спорных территориальных вопросов

- в профессиональной совместной работе в рамках двусторонней Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии со стороны России", - резюмировал Путин.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 207 погибших военных и трое мирных жителей, однако цифра неокончательная. А Азербайджан подтвердил гибель 80 военных. В результате этой вражеской агрессии, по оценкам экспертов, под оккупацией Азербайджана находится порядка 150 кв. км суверенных территорий РА. СБ ООН, по предложению Франции, 14-15 сентября провело спецзаседание из-за ситуации на армяно- азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ по итогам спецзаседания направило миссию в Армению для подготовки доклада о ситуации. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стало также Погрануправление ФСБ РФ в РА, которое было атаковано 13 и 14 сентября азербайджанскими подразделениями.

Армянская сторона заявила, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы с 20:00 часов 14 сентября. Добавим, что 17 сентября вечером азербайджанская сторона передала Армении тела 32 армянских военных, сложивших голову за Родину. Примечательно, что среди них тело Давида Гишяна, которому азербайджанские военные оказывали медпомощь на камеру, но как выяснилось позже, добили раненного военнослужащего. Добили в плены и раненного военнослужащего Маргаряна. Добавим также, что в сети были распространены кадры расчленения ВС Азербайджана армянской женщины военнослужащего. Она была взята живой в плен. А затем изнасилована, жестоко убита. Ей отрезали пальцы рук и ног, выкололи глаза, надругались над телом и всё это было выложено с восторгом во всемирную паутину. От этих кадров стынет кровь в жилах. Отметим также, что по данным армянских правозащитников, в результате последней агрессии, в азербайджанском плену может находиться до 20 армянских военнослужащих. Примечательно, что МО Армении до сих пор не публикует списков погибших военнослужащих.

Отметим, что противник предал Армении 20 сентября еще 95 военнослужащих.