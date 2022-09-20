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АрмИнфо. 20 сентября губернатор Гекгаркуникской области Армении Карен Саркисян принял делегата по экономической безопасности Международного комитета Красного Креста Нино Сабашвили, территориального представителя по экономической безопасности Саркиса Мартикяна и председателя Красного Креста Гегаркуникской области Макича Мнацаканяна. Об этом губернатор сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, целью визита представителей Красного Креста было ознакомление с ситуацией в ряде пострадавших населенных пунктов общины Варденис Гегаркуникской области в результате широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном 13 сентября 2022 года, для оказания в ближайшем будущем поддержки пострадавшему населению и экономике. <Я представил ситуацию в результате боевых действий в населенных пунктах Сотк, Кут, Норабак, Азат, Верин Шоржа, Неркин Шоржа, Аирк, Азат, Третук, Джагацадзор, Котакан общины Варденис. Оценивались потребности жителей, эвакуированных из указанных населенных пунктов, по обеспечению их временным жильем, питанием и другими необходимыми предметами. Также обсуждался размер ущерба, нанесенный жилому фонду>, - написал глава области.
Он также сообщил, что в ходе встречи говорилось о нарушении образовательных прав школьников в указанных населенных пунктах, реализации социально- психологических и других программ поддержки, осуществляемых правительством РА среди эвакуированного населения.
Нино Сабашвили представила ряд разработанных планов, которые планируется реализовать в населенных пунктах общины Варденис после сбора необходимой информации и оценки ситуации.
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|Алексей Оверчук с представительной делегацией примет участие в Межрегиональном форуме, который власти Армении решили провести в закрытом режиме
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