Вторник, 20 Сентября 2022 13:22

АрмИнфо. Иран превратит мечту тех, кто думает об изменении границ региона, в исторический кошмар. Об этом заявил председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике Исламского совета Ирана Вахид Джалалзаде.

Как передает "Аракс Ньюс", Джалалзаде, отвечая на вопросы государственного телевидения, сказал: "Я очень четко заявляю, мы выражаем нашу серьезную озабоченность в связи с событиями, которые произошли на территории Армении и Азербайджана за последние две недели. Мы говорили об этом и провели несколько встреч с высшим руководством страны", - сказал он, добавив, что после двухнедельного перерыва парламент проведет важное и внеочередное заседание по этому вопросу в среду (21 сентября),

" И мы требуем, чтобы дипломатический корпус страны и Высший совет национальной безопасности занялись этим вопросом", - добавил Джалалзаде.

При этом депутат отметил, что по его ощущению, в стране сложилась ситуация молчания по этому вопросу, в то время как он может затрагивать интересы Исламской Республики с разных сторон и направлений.

"В течение последних одного-двух лет наша комиссия отправляла разные группы в Азербайджан и Армению и разъясняла стратегические реалии региона. Я могу честно сказать, что мы чувствуем запах заговора по событиям, визитам, заявлениям различных, особенно нерегиональных, чиновников.

Поэтому люди, руководящие страной, должны занять очень серьезную позицию, и, как уточнил верховный лидер (иранской) Революции, наша красная черта - это изменение границ региона, поэтому никому в стране не нужно дополнительное доказательство, и доказательства очевидны всем", - резюмировал он.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 207 погибших военных и трое мирных жителей, однако цифра неокончательная. А Азербайджан подтвердил гибель 80 военных. В результате этой вражеской агрессии, по оценкам экспертов, под оккупацией Азербайджана находится порядка 150 кв. км суверенных территорий РА. СБ ООН, по предложению Франции, 14-15 сентября провело спецзаседание из-за ситуации на армяно- азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ по итогам спецзаседания направило миссию в Армению для подготовки доклада о ситуации. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стало также Погрануправление ФСБ РФ в РА, которое было атаковано 13 и 14 сентября азербайджанскими подразделениями.

Армянская сторона заявила, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы с 20:00 часов 14 сентября. Добавим, что 17 сентября вечером азербайджанская сторона передала Армении тела 32 армянских военных, сложивших голову за Родину. Примечательно, что среди них тело Давида Гишяна, которому азербайджанские военные оказывали медпомощь на камеру, но как выяснилось позже, добили раненного военнослужащего. Добили в плены и раненного военнослужащего Маргаряна. Добавим также, что в сети были распространены кадры расчленения ВС Азербайджана армянской женщины военнослужащего. Она была взята живой в плен. А затем изнасилована, жестоко убита. Ей отрезали пальцы рук и ног, выкололи глаза, надругались над телом и всё это было выложено с восторгом во всемирную паутину. От этих кадров стынет кровь в жилах. Отметим также, что по данным армянских правозащитников, в результате последней агрессии, в азербайджанском плену может находиться до 20 армянских военнослужащих. Примечательно, что МО Армении до сих пор не публикует списков погибших военнослужащих.