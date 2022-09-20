Вторник, 20 Сентября 2022 13:15

АрмИнфо.Ситуацию с безопасностью в регионе Южного Кавказа обсудили в ходе встречи на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"В этой связи разговор коснулся соглашения между Арменией и Азербайджаном, достигнутого при посредничестве Грузии осенью 2021 года. Тогда Азербайджан передал армянской стороне 15 задержанных в стране армянских военных в обмен на карты минных полей в районе Акна", - сообщают грузинские СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства.

В этом ключе Гарибашвили выразил готовность и впредь выступать в качестве посредника для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Он также подтвердил, что власти страны остаются привержены политике мирного разрешения конфликта, сообщает.

Гарибашвили поблагодарил Гутерриша за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также подчеркнул, что высоко оценивает участие ООН в процессе мирного урегулирования конфликта.