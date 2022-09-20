Вторник, 20 Сентября 2022 10:51

АрмИнфо.Никакой военной альтернативы мирному решению конфликта между Арменией и Азербайджаном нет и быть не может. Об этом накануне, выступая на девятом армяно-российском межрегиональном форуме в Ереване заявил вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук, слова которого приводит пресс- служба правительства России.

Вице-премьер отметил, что в этом году форум омрачен трагическими и страшными событиями, которые 13-14 сентября произошли на границе Армении и Азербайджана. < Позвольте выразить искренние и глубокие соболезнования всем семьям, которые понесли тяжёлые, невосполнимые потери своих близких. Для предотвращения подобного в будущем необходимо выполнить все договорённости, достигнутые лидерами Армении, Азербайджана и России, от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Путь к миру в регионе известен. Необходимо разблокировать экономические и транспортные связи в регионе, провести делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном и заключить мирный договор между двумя странами. Россия активно помогает пройти этот путь>, - отметил вице-премьер.

Он сообщил, что никакой военной альтернативы мирному решению этого конфликта нет и быть не может. <При этом Россия всегда выступает за поиск решения путём переговоров и дипломатии, а также путём развития экономических связей между нашими по- настоящему братскими народами. Из своего опыта мы знаем, что только страны, имеющие крепкую экономику, способны отвечать на любые вызовы. Мы союзники. Интенсивность российско-армянских контактов как нельзя лучше свидетельствует об уровне нашего союзничества, что особенно ценно в год, когда мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений. Новый импульс взаимодействию Москвы и Еревана придали продуктивные переговоры в рамках первого официального визита премьер­министра Армении Никола Пашиняна в Россию 19-20 апреля этого года, а также в ходе его недавнего участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке>, - подчеркнул российский вице-премьер. -