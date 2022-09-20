Вторник, 20 Сентября 2022 10:29

АрмИнфо.На трехсторонней встрече глав МИД Армении, Греции и Кипра у нас была возможность совместно сформулировать твердую позицию в пользу независимости и территориальной целостности Армении. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, на полях 77-го заседания ГА ООН.

"В этом контексте у нас была возможность вместе провести трехстороннюю встречу (Армения, Греция, Кипр - ред.) с министром иностранных дел Армении. Он проинформировал нас о том, что происходит на Южном Кавказе, и у нас была возможность совместно сформулировать нашу твердую позицию в пользу независимости и территориальной целостности Армении.

Любой ревизионизм, откуда бы он ни исходил, из какой бы страны он ни начинался - и, по сути, с попыткой использовать энергетическую ситуацию в качестве оружия против определенных государств и попытки изменений на местах - встретит наше сопротивление", - подчеркнул Дендиас, передает МИД Греции.

При этом он подчеркнул, что Грецию и Кипр всегда объединяла одна ось и одно общее евангелие: приверженность международному праву, правам на независимость и территориальную целостность всех государств и, конечно же, международному морскому праву.

В этом ключе греческий министр выразил глубочайшее удовлетворение Афин в связи с отменой США эмбарго на продажу оружия Республике Кипр. "Есть новое представление о полном сотрудничестве против любой формы агрессии", - резюмировал он.

Отметим, в Нью-Йорке в рамках 77-й сессии ГА ООН состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении, Кипра и Греции, Арарата Мирзояна, Иоанниса Касулидеса и Никоса Дендиаса. В ходе встречи были обсуждены вопросы безопасности, касающиеся Южного Кавказа и Восточного Средиземноморья.

Мирзоян представил ситуацию, сложившуюся в результате последней азербайджанской агрессии против Армении.

Дендиас коснулся эскалации враждебной риторики Турции в отношении Греции.

Касулидес представил своим коллегам ситуацию в Восточном Средиземноморье и последние развития, касающиеся процесса воссоединения Кипра.