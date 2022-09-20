Вторник, 20 Сентября 2022 09:52

АрмИнфо. В Нью-Йорке министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид представил подробности, развязанной Азербайджаном агрессии в отношении суверенной территории Армении.

Как сообщает перс-служба МИД РА, Мирзоян отметил, что агрессия сопровождалась преднамеренными обстрелами мирных жителей и гражданской инфраструктуры, осуществлением зверств и пыток в отношении армянских военнослужащих и военнопленных.

Он добавил, что осуществляемая Азербайджаном агрессия грубо нарушает основополагающие положения международного гуманитарного права, Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта.

Мирзоян решительно осудил поведение Азербайджана, направленное на достижение своих максималистских устремлений с применением силы, особо подчеркнув важность четкого и адресного ответа международного сообщества, в том числе ОБСЕ, на азербайджанскую агрессию, а также необходимость неотложного применения соответствующих механизмов в рамках организации.

Коснувшись урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также нагорно-карабахского конфликта, была отмечена роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ в целях долгосрочного и всеобъемлющего урегулирования конфликта.

Глава МИД Армении также коснулся гуманитарных проблем, сложившихся в результате 44-дневной войны, указав в этом контексте на необходимость немедленного возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.

Были обсуждены также программы сотрудничества с Арменией в рамках ОБСЕ. Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 207 погибших военных и трое мирных жителей, однако цифра неокончательная. А Азербайджан подтвердил гибель 80 военных. В результате этой вражеской агрессии, по оценкам экспертов, под оккупацией Азербайджана находится порядка 150 кв. км суверенных территорий РА. СБ ООН, по предложению Франции, 14-15 сентября провело спецзаседание из-за ситуации на армяно- азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ по итогам спецзаседания направило миссию в Армению для подготовки доклада о ситуации. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стало также Погрануправление ФСБ РФ в РА, которое было атаковано 13 и 14 сентября азербайджанскими подразделениями.

Армянская сторона заявила, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы с 20:00 часов 14 сентября. Добавим, что 17 сентября вечером азербайджанская сторона передала Армении тела 32 армянских военных, сложивших голову за Родину. Примечательно, что среди них тело Давида Гишяна, которому азербайджанские военные оказывали медпомощь на камеру, но как выяснилось позже, добили раненного военнослужащего. Добили в плены и раненного военнослужащего Маргаряна. Добавим также, что в сети были распространены кадры расчленения ВС Азербайджана армянской женщины военнослужащего. Она была взята живой в плен. А затем изнасилована, жестоко убита. Ей отрезали пальцы рук и ног, выкололи глаза, надругались над телом и всё это было выложено с восторгом во всемирную паутину. От этих кадров стынет кровь в жилах. Отметим также, что по данным армянских правозащитников, в результате последней агрессии, в азербайджанском плену может находиться до 20 армянских военнослужащих. Примечательно, что МО Армении до сих пор не публикует списков погибших военнослужащих.