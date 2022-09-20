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АрмИнфо. Не было и нет какой-либо договоренности или обещаний, о которых общественность Армении и мир не знали бы. Об этом в эфире Общественного телевидения Армении заявил вице- спикер Национального Собрания РА, спецпредставитель по нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян.
По его словам, утверждая о том, что власти Армении якобы пообещали Ильхаму Алиеву некий коридор, но не выполнили этого обещания, в
результате чего и возникла эта ситуация, означает лить воду на мельницу врага. <Это тезис врага, и удивительно, что заявления ряда представителей оппозиции на 100% совпадают с позицией противника>, - заявил Рубинян, добавив, что ему непонятно, что хотят посеять представители оппозиции своими заявлениями и обещаниями. <Когда они заявляют о том, что своими утверждениями о якобы намерениях властей сдать ту или иную территорию, они понимают, что направляют мессиджи военнослужащим, находящимся на границе. Фактически, это означает, что сопротивление бесполезно>, - сказал Рубинян.
Говоря о реакции парламентской оппозиции, считающей, что политика властей страны носит антироссийский характер и направлено против ОДКБ, Рубинян призвал общественность страны самой оценить действия властей. <Когда страна находится в опасности, каждый гражданин должен сделать все возможное для стабилизации ситуации, чтобы твое государство обладало большим количеством рычагов для маневрирования. Однако я вижу, что наша оппозиция делает все с точностью наоборот>,
- заметил вице-спикер.
Он напомнил, что Армения обратилась в ОДКБ на основании 4-го пункта Договора. <Да, по положению на сегодняшний день мы фиксируем, что не получили от ОДКБ адекватного ситуации содействия, и это факт.
Депутат от оппозиционной фракции <Армения> Ваге Акопян в своем последнем интервью заявил о том, что в стране формируются антироссийские настроения. Возникает вопрос: фракция формирует антироссийские настроения?>, - спросил вице-спикер.
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|Утверждая, что власти Армении не выполнили обещания, данные Азербайджану, означает лить воду на мельницу врага - Рубинян
|МИД РА: азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Армении
|Заявление СБ Армении адресованы как миру и Азербайджану, так и общественности Армении - Рубинян
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|Состоялось первое заседание рабочей группы по координации программ Франкофонии в Армении
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|<В мире, где господствует ложь, мы все должны выступать за правду и справедливость>: Легенда Queen Брайан Мэй выразил свою поддержку Армении
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|Глава МИД Арцаха продолжает встречи в Вашингтоне
|Алексей Оверчук с представительной делегацией примет участие в Межрегиональном форуме, который власти Армении решили провести в закрытом режиме
|МИД Азербайджана назвало заявления Пелоси в Ереване неприемлемыми
|Эбрахим Резаи: Иран со своим военным потенциалом смог обеспечить безопасность в регионе
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