Вторник, 20 Сентября 2022 09:46

АрмИнфо.Заявление Совета безопасности Армении от 19 сентября адресованы как миру и Азербайджану, так и общественности Армении. Об этом в эфире Общественного телевидения республики заявил вице- спикер НС, спецпредставитель Армении по нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян.

По его словам, в заявлении Совета безопасности дается оценка сложившейся ситуации на армяно- азербайджанской границе. СБ считает

неприемлемым политику применения силы и принуждения. <Оккупация суверенной территории государства не может продолжаться и

азербайджанские войска должны ее покинуть>, - отметил Рубинян.

Оценивая визит в Армению спикера Палаты представителей США Ненси Пэлоси, Рубен Рубинян заметил, что в ходе визита были сделаны важные заявления. Он выразил признательность американской стороны за содействие, отметив в то же время, что Армения должна продолжить работу со всеми партнерами по укреплению позиций и безопасности страны. В этом контексте Рубинян посчитал неприемлемыми попытки конкуренции ряда государств, предпринимающих усилия по стабилизации ситуации в стране. <Армения, принимая во внимания геополитические реальности, распределение сил, работает со всеми партнерами в целях защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Очевидно, что мы видим все то, что происходит в мире, и учитывая эту реальность, мы планируем и осуществляем наши действия>, - подчеркнул вице-спикер, добавив, что на достижение этих целей Ереван применяет все доступные средства.

Отвечая на вопрос о том, что выступление Ненси Пэлоси в Центре искусств Гафесджян на фоне известной картины Григора Ханджяна <Битва

при Аварайре>, вице-спикер подчеркнул, что в данном выступлении не было антииранского подтекста. Оно состоялось в ходе мероприятия,

организованного американским посольством, а не правительством Армении. <Иран без колебаний поддерживает позицию Армении и выступает за суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Очевидно, что здесь совпадают наши интересы и интересы Ирана, очевидно и то, что в ходе визита Пелоси не было и не могло быть даже контекста, направленного против Ирана. Это, в первую очередь не исходит и никогда не будет исходить из наших интересов>, - заявил он.

По словам Рубиняна, история, сотрудничество и дружба Армении с Ираном и его народом имеют тысячелетнюю историю и тысячелетнее будущее.

Говоря о позиции Анкары по ситуации в регионе, вице-спикер заметил, что заявления представителей Турции не способствуют стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе. Он выразил надежду, что из Анкары будут звучать заявления иного характера. Вице-спикер отметил, что процесс нормализации армяно-турецких отношений не остановлен, несмотря на то, что переговоры в настоящее время не ведутся. <Выражаю надежду на то, что мы продолжим работу в данном направлении, и зафиксируем результаты>, - отметил вице-спикер.