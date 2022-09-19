Понедельник, 19 Сентября 2022 22:02

АрмИнфо.18 сентября, в японском округе Минамиайцу префектуры Фукусима, состоялся фестиваль, посвященный независимости Армении и 30 -летней годовщине установления дипломатических отношений между Арменией и Японией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Посольства Армении в Японии.

Согласно источнику, в рамках мероприятия выступил глава диппредставительства Армении в Японии Арег Ованнисян. Он отметил, что изначально рассматривалась возможность переноса мероприятия в связи с развязанной Азербайджаном агрессией с 12 по 13 сентября. Однако, принимая во внимание, что действия Азербайджана направлены и на уничтожение армянской культуры, Посол отметил, что проведение фестиваля стало необходимым в контексте противодействия вышеупомянутым намерениям Азербайджана и его антиармянской политике, и подтверждения того, что на протяжении тысячелетий армянский народ жил и создавал культурные ценности, которые высоко ценятся во всем мире.

<Мероприятие доказывает, что независимость и суверенитет останутся высшими ценностями для армянского народа>, - сказал Ованнисян.

Согласно источнику, на праздничном концерте японские музыканты подарили зрителям произведения Арама Хачатуряна, Комитаса, а местный хор исполнил песню <Ереван-Эребуни>.