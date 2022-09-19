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 Понедельник, 19 Сентября 2022 22:01
Марианна Мкртчян

Арутюнян: Надеемся повысить эффективность российской миротворческой миссии и обеспечить ее бессрочное присутствие в Арцахе

Арутюнян: Надеемся повысить эффективность российской миротворческой миссии и обеспечить ее бессрочное присутствие в Арцахе

АрмИнфо.Армянский народ сегодня переживает судьбоносный момент, обусловленный серьезный кризисом миропорядка, дестабилизацией региона, турецко-азербайджанской агрессией и всё новыми угрозами, тяжелыми социально-экономическими и психологическими последствия 44-дневной арцахской войны, ростом темпов внутриполитического и внутринационального раскола и множеством других вызовов. 

Об этом 19 сентября в своем послании  к народу сказал президент Арцаха Араик Арутюнян.

В этом ключе касаясь вопросов безопасности, Арцутюнян призвал честно признать, что армянская государственность стоит на пороге новой и катастрофической войны, которая может привести к не менее тяжелым последствиям, чем 44-дневная война.

"И предотвращение или управление этой угрозы должно осуществляться как средствами безопасности, так и политическими инструментами. Выражаю глубокие соболезнования семьям всех армян, погибших в результате агрессии Азербайджана против Республики Армения 13-14 сентября. Пусть не будет нужды в новых жертвах", - отметил глава Арцаха.

Учитывая опасность надвигающейся катастрофы, президент НКР выразил убеждение, что единственным выходом, является объединение усилий всех основных действующих лиц, особенно в Республике Армения, на основе единства, искреннего диалога и здравого смысла. По его словам, лишь единство поможет с честью встретить этот трудный и решающий вызов. Арутюнян согласился с тем, что основная ответственность  за ситуацию лежит на плечах властей. Однако, по его словам, сегодня на всех ложится тяжелая ответственность, поскольку, в том числе и внутренняя разобщенность поставила всех перед вызовами, угрожающими государственности.

"Наши международные партнеры и международное сообщество в целом могут лишь предоставить дополнительные инструменты в своих интересах, но решение наших собственных проблем во многом зависит от нас", - заверил президент Арцаха

Говоря о долгосрочных гарантиях безопасности, Арутюнян с сожалением сообщил, что в условиях этого очень хрупкого мирового порядка и региональных потрясений никто пока не может дать долгосрочных гарантий безопасности.

"Ввиду занятости России и отвлеченности ее внимания, гарантии российских миротворцев претерпели определенное нарушение, чем пользуется Азербайджан. С другой стороны, все иностранные враждебные силы последовательно предпринимают провокации военного и информационного характера с целью подорвать роль российских миротворцев и создать недоверие к России у народа Арцаха. Уверен, что народ Арцаха не поддается на подобные провокации, ярким примером чего является особое отношение к российским миротворцам в Арцахе", - сказал Арутюнян.

Несмотря на геополитическую перестройку и существующие вызовы в мире и регионе, продолжил президент НКР, Российская Федерация продолжает обеспечивать безопасность народа Арцаха, хотя она является хрупкой и относительно стабильной.

"Надеемся, что удастся повысить эффективность российской миротворческой миссии и обеспечить ее бессрочное присутствие в Арцахе

- в качестве важнейшей гарантии безопасности нашего народа, несмотря на ее незавершенность, независимо от его неполного характера", - продолжил глава Арцаха.

В это м ключе, он заверил, что власти не жалели и не жалеют сил, чтобы максимально модернизировать собственную оборонную систему и адаптировать ее к вызовам, с которыми сталкивается страны. При этом Арутюнян подчеркнул, что в Степанакерте хотят мира и стабильности во всем регионе, однако, принимая во внимание угрозы со стороны Азербайджана, они вправе и обязаны думать о возможностях и способах самообороны.

По его словам, несмотря на то, что за последние два года в гражданскую оборону были вложены значительные усилия и ресурсы, предстоит еще многое сделать и государство еще больше акцентирует внимание на это направление.

"Путем переговоров должны быть урегулированы не только арцахско-азербайджанские, но и армяно-азербайджанские отношения, и Азербайджан должен быть искренним сторонником такого подхода, проявляя верность принципам уважения интересов и прав всех сторон и исключения применения силы.  Мы должны приложить максимум усилий для обеспечения долгосрочного мира, который позволит Арцаху остаться армянским и войти в стадию стабильного демографического роста", - сказал Арутюнян, заверив, что на этот направлены значительные усилия государства, в том числе и его призыв к людям вернуться и жить в Арцахе в послевоенный период.

"Сколько бы ни возникало трудностей и рисков безопасности, единственный способ сохранить Арцах армянским - это жить и творить в Арцахе. И, помимо международных и государственных гарантий и усилий, каждый человек, проживающий в Арцахе, должен быть готов принять свое участие в священной задаче сохранить Арцах армянским", - сказал глава НКР, в этом контексте подчеркнув, что его семья всегда жила и будет жить в Арцахе. По его словам, он может гарантировать безопасность каждой семьи, проживающей в Арцахе, в той мере, в какой гарантирую безопасность своей семьи. 

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