Понедельник, 19 Сентября 2022 22:00

АрмИнфо.Азербайджано-карабахский конфликт не урегулирован и нуждается в урегулировании, в первую очередь, на основе полного и непререкаемого признания права народа Арцаха на самоопределение и результатов его реализации. Об этом 19 сентября в своем послании к народу сказал президент Арцаха Араик Арутюнян.

"Право на самоопределение дается народу Арцаха не только известными документами международного права, но и документами ОБСЕ с международным мандатом на урегулирование конфликта. Более того, в результате 44-дневной войны необоснованными и устаревшими стали два из трех принципов, лежащих в основе урегулирования конфликта: территориальная целостность и недопустимость применения силы или угрозы силой. А агрессия и преступления Азербайджана против человечности, несомненно, усилили необходимость полного признания и защиты нашего права на самоопределение: как принципа и обязательства, не реализуемого международным сообществом, и гарантии физического существования народа Арцаха. Поэтому, пользуясь случаем, еще раз призываю акторов международного сообщества выполнить взятые на себя обязательства и признать право народа Арцаха на самоопределение и независимость Республики Арцах", - сказал Арутюнян.

По его словам, попытки затмить право народа Арцаха на самоопределение принципом территориальной целостности Азербайджана неприемлемы и беспочвенны, ибо право всегда выше принципа. Президент НКР напомнил, что в данном случае единственным субъектом права на самоопределение является народ Арцаха, который не остановит свою борьбу за определение своей судьбы на своей родине и полноценное управление ею. При этом он выразил уверенность, что эта борьба продолжится при безоговорочной поддержке всего армянского народа и друзей.

"Поэтому, исходя из права на самоопределение и наших национальных интересов, мы продолжаем стремиться к международному признанию независимости Республики Арцах, что является путем, который мы избрали с 1991 года, и который, с другой стороны, не должен подрывать высокий уровень интеграции с Матерью Арменией", - сказал Арутюнян.

Вместе с тем, он констатировал необходимость понимания того, что для урегулирования конфликта и международного признания независимости необходим ряд условий. В частности, благоприятная геополитическая ситуация, эффективные гарантии безопасности, воля и поведение международного сообщества по обузданию агрессивной политики и аппетитов Азербайджана.

"Это минимальные условия, для обеспечения которых мы должны не жалеть сил и энергии, а для этого мы должны еще раз объединиться в триединстве Арцах-Армения- Диаспора. Мы должны вооружиться терпением и продолжать избранный путь стратегической борьбой, сохраняя четкость красных линий. Уверен, что благодаря разумным, последовательным и стратегическим усилиям наша справедливая цель будет реализована", - сказал глава НКР.

Именно в контексте сохранения этих красных линий, продолжил Арутюнян, заявления Степанакерта о неприемлемости любого документа, который может рассматривать Арцах как часть Азербайджана. В этом ключе он отметил, что в связи с этим власти Арцаха регулярно проводят политические консультации с властями РА, в ходе которых представляют свою позицию относительно будущего Нагорного Карабаха, особенно относительно его безопасности и статуса.

"Власти РА неоднократно заверяли, что без обсуждения с нами и с учетом мнения народа Арцаха ни один документ, связанный с Арцахом, подписан не будет. Еще раз заверяю вас, что мы не примем ни один документ, противоречащий интересам народа Арцаха, и я объявляю об этом сейчас во всеуслышание", - заверил Арутюнян.

При этом он подчеркнул, что среди ключевых вопросов сегодня - это отношения с Азербайджаном. "Как я уже сказал, мы открыты для решения всех вопросов, в том числе вопросов безопасности, гуманитарных и инфраструктурных, путем переговоров с азербайджанской стороной. Мы должны понимать, что любая проблема, которая может быть решена путем переговоров, должна быть решена путем переговоров. Наши периодические контакты с азербайджанской стороной в послевоенный период находятся в рамках этой логики - c целью поиска пропавших без вести, использования водных ресурсов, восстановления и строительства инфраструктуры, организации сельскохозяйственных работ и др. И эти контакты не имеют ничего общего со статусом Арцаха, такими шагами мы пытаемся обеспечить некие благоприятные условия для жизни государства и народа с учетом сегодняшних реалий", - заявил президент Арцаха.

При этом он заверил, что многие вопросы решаются без огласки, дабы не навредить процессу и ожидаемым результатам. Однако, еще раз заверил Арутюнян, власти Арцаха не нарушают и не нарушат никаких "красных линий" при подобных взаимодействиях с азербайджанской стороной.

"Мы готовы выслушать любую критику, извлечь из нее уроки и советы, но никогда не можем проявлять бездействия из-за боязни быть подвергнутыми критике. Это было бы падением политической власти и государственного управления. Мы, власть, должны проявить мужество и будьте готовы действовать, главное, что в основе наших решений и действий лежат исключительно интересы народа Арцаха, Республики Арцах. Чтобы служить этим интересам, мы взяли на себя