Понедельник, 19 Сентября 2022 19:48

АрмИнфо. В образовательных учреждениях трех областей Армении с 19 сентября возобновлен учебный процесс. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

Она отметила, что в результате агрессии со стороны Азербайджана в некоторых населенных пунктах Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей Армении тысячи детей лишились возможности обеспечить непрерывность образования. По ее словам, было прервано право на образование около 25 тысяч детей школьного возраста и более 6 тысяч детей дошкольного возраста. Учитывая сложившуюся ситуацию и проблемы обеспечения безопасности, решением Министерства 172 школам тех областей на прошлой неделе были предоставлены вынужденные каникулы, с условием, что они будут восполнены в будущем. Жанна Андреасян отметила, что учебные заведения этих населенных пунктов на прошлой неделе не функционировали, но с сегодняшнего дня образовательный процесс восстановлен.

<Мы следили за процессом и, связавшись с нашими партнерами, решили, что школы трех областей возобновят свою работу с понедельника. В тех школах, где есть соответствующая возможность с точки зрения обеспечения безопасности, учебный процесс будет организован в существующем порядке, а в тех населенных пунктах, где с учетом ряда обстоятельств нет возможности вернуться к полноценному процессу, обучение будет осуществляться в дистанционном формате>, - сказала Жанна Андреасян. Она добавила, что в Гегаркуникской области дистанционное обучение возобновят 12 школ (в основном в Варденисском районе), а в Вайоц Дзоре - 3 школы. В остальных школах занятия будут проходить в обычном режиме в существующем формате.

<К сожалению, в наших школах накоплен опыт дистанционного обучения не только с периода пандемии, но и с первых же дней апрельской войны 2016 года, когда школы приграничных общин перешли на дистанционное обучение, в ходе которого учебные заведения были обеспечены необходимым оборудованием. На данный момент мощностей школ достаточно, но у нас есть проблема вернуться к образовательному процессу как можно быстрее, в первую очередь , конечно, учитывая ситуацию с безопасностью", - подчеркнул замминистра.

По ее словам, обучение детей школьного возраста из временно перемещенных семей в этот переходный период будет осуществляться

дистанционно, чтобы не доставлять этим семьям больших неудобств. Жанна Андреасян также сообщила, что в вышеупомянутых населенных пунктах Гегаркуникской и Вайоцдзорской областей дошкольные учреждения не функционируют. Они работают во многих населенных пунктах Сюникской области.

Замминистра подробно рассказала, почему принято решение не продлевать каникулы, а перейти на дистанционное обучение. <Это позже вызывает проблемы с точки зрения загрузки детей и организации школьной работы, но посещение школы в эти дни также важно с точки зрения социального общения детей, психологической поддержки и преодоления стрессовых ситуаций. Школы выполняют очень важную функцию по всей стране, потому что у детей возникает много вопросов, ответы на которые им необходимо обсуждать и общаться со своими сверстниками и учителями", - сказал замминистра.

Она также сообщила, что даже после войны 2020 года при поддержке коллег все школьные учителя прошли программу обучения по оказанию психологической поддержки детям. Кроме того, по словам Жанны Андреасян, во всех областях есть центры педагогико-психологической поддержки, которые при необходимости окажут соответствующую помощь. <Мы придаем большое значение работе психолога, для этого с новым порядком финансирования мы сделали эту должность обязательной во всех школах>, - сказала замминистра.

Андреасян добавила, что в результате широкомасштабной агрессии со стороны Азербайджана повреждены здания школ в двух общинах

Гегаркуникской области - Сотка и Айрки. <Конечно, очень быстро будут проведены необходимые работы по устранению причиненного ущерба, но очень тревожно то, что мишенями стали образовательные учреждения, что недопустимо и является нарушением всех норм международного права ", - заявила замминистра, подчеркнув, что все данные переданы международным структурам посредством МИД.