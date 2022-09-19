Понедельник, 19 Сентября 2022 19:47

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома на 11-ой улице Норка, школа N157, ЗАО ''Научный центр травматологии и ортопедии" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; школа для слабовидящих № 16, школа-интернат, прилегающие собственные дома и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; улица Карапетяна, жилые дома 34, 36, 38 на улице Свачяна, улицы Лукашина, Зограпа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 82, 92/1, 92/2 на улице Эмина, 36, 38 на улице Бабаяна, собственные дома 11-29 на 25-ой улице Арабкира, 3-13 на улице В.Давтяна, жилые дома 1, 2А, 3 на улице Ахбюра Сероба, 13, 15 на улице Гюльбенкяна, 8/1 на улице Амбардзумяна, собственные дома 6-41 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 62, 64, 66 на улице Араратяна, жилые дома 2а, 2/7 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал “Конд”, улицы С.Ереванци, Руставели, стадион ‘Раздан” односторонне, жилые дома 42 на улице Кохбаци, 38, 38/1, 40 на улице Пушкина, 23, 25 на улице Теряна, 31, 31а, 33 на улице Туманяна, собственные дома 57, 59, 61 на улице Ин.Ереванци, 15-28 на улице Парпеци, жилые дома 29, 31 на пр. Маштоца, основная школа N14 им. Нар-Доса, жилые дома 8/1, 10 на улице Каджазнуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-13։00 села Леухи, Айгеван, Аракс, Нор Амасия, Налбандян, Сардарапат, Ушакерт, Шенаван, Беркашат, Геташен и Нор Кесария;

в Котайкской области:

11։00-13։00 жилые дома 1-140 в квартале “Кентрон”, квартал “Цахкадзор” в Джрарате, частично квартал “Ванатур”, ООО “Ворди Мехак”, “Арарат резорт”, “Роланд Сусан” в городе Раздан;

11։00-17։00 частично частные дома Джврежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

11։00-16։00 общины Гегамаван, Цахкунк полностью, оросительная станция Цахкунка, ГНКО “Пахуст”, “ХКХ-Агроспасаркум”, потребительский кооператив ‘Гагарин", ЗАО 'Гагарини артадракан база", ООО Севани мичшрджанаин миаворум”, ООО ''Ди-Ви-Эйч”, “Арт Га”, ЧП “Карен Агаджанян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-16:00 восточная часть села Азатан, прилегающая к шоссе М-1, территория, прилегающая к Ахурянскому медицинскому центру, в Ахурянском регионе; Северо-восточный участок села Торосгюх в Ашоцком регионе; территория бывшего колхоза села Саракап в Анийском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2, 4 на улице Джугаи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 3, 9, 11, 13/6, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 34, 55, 87, 91, 93 на улице Вильнюса, школа N198, ясли-детские садыNN119, 120 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве; жилой дом 35 на улице Бабаджаняна, 82, 84, 86 на улице Андраника, улица Зограпа, жилые дома 10, 14, 16 на улице Ленинградяна, 9/1 на улице Алабяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 19, 21, 25, 27 на улице Ростовяна, собственные дома 62-73 на улице Сасунци Двида;

11:00-17:00 собственные дома 91-163 на улице Ареставорнери, 18, 47 на улице Заваряна, 3, 16 на улице Грохнери, 39, 43 на улице Нар-Доса, жилые дома 22, 28 на улице Ер.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детская железная дорога по адресу: ул. Дзорапи 130, частично медицинские центры “Наири”, “Адамян”, частично стадион “Раздан”, абоненты-жильцы жилого дома 15/5 на улице Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 42 на улице Кохбаци, жилые дома 38, 38/1, 40 на улице Пушкина, жилые дома 23, 25 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 4, 6, 6/1, 6/2, 6а, 8, 10 на улице Ширака, 16/2 на улице Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах 1, 7, 8 в кв. ‘Норагавит”, собственные дома на 3-ем переулке 1-ой улицы Норагавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5, 6, 7, 16 на улице Эмина, 3 на улице Хачатряна, собственные дома 1А-21 на улице Эмина, собственные дома 77-99 на улице Кери, 7-15 на 1-ом тупике пр. Баграмяна, собственные дома 1-14 на улице Алиханяна, 4-68 на 2-ом переулке Камарака, 4-78 на улице Паруйра Севака, собственные дом 13Г-45Г на улице М.Аветисяна, жилые дома 58/10, 58/20 на улице Улнеци;

в Армавирской области:

11։00-17։00 частично села Гая, Акнашен; село Грибоедов;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Котайк и Гегашен; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 квартал “Неркин Чамбарак” в городе Чамбарак; село Ттуджур и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–16։00 все населенные пункты Ераноса, Вардадзора, Дзорагюха, Цаккара, Цовасар, Личка, Верин Геташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11։00-13։00 улица Парз Лича, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан; село Техут;

в Ширакской области:

10:00-15:00 ООО “Белисимо” в городе Гюмри;

10:00-14:00 западная часть села Покр Сариар в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 села Исаакяна, Бардзрашен в Анийском регионе; село Арденис в Амасийском регионе;

11:00-17:00 село Покр Манташ и территория, прилегающая к селу Аревшат, в Артикском регионе.