Понедельник, 19 Сентября 2022 19:45

АрмИнфо. В рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна с главой МИД Кипра Иоаннисом Касулидисом.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян подробно рассказал о последствиях агрессии, развязанной Азербайджаном в отношении суверенной территории Армении с 13 сентября, обстрелах гражданского населения и инфраструктуры со стороны азербайджанских вооруженных сил, а также о грубых нарушениях международного и гуманитарного права.

Глава МИД Армении поблагодарил кипрскую сторону за проявленную солидарность с армянским народом, за четкую и адресную реакцию на ситуацию. В этом ключе он отметил, что в контексте сохранения режима прекращения огня, вывода азербайджанских войск с суверенной территории РА и исключения новой агрессии принципиальное значение имеет четкое и недвусмысленное осуждение международным сообществом страны- агрессора и принятие соответствующих мер.

В ходе встречи министры иностранных дел Армении и Кипра коснулись также ряда вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями о дальнейшем расширении и поднятии на новый уровень сотрудничества в рамках формата Армения-Греция-Кипр. Собеседники также обменялись мнениями по региональным вопросам. Мирзоян представил собеседнику позицию армянской стороны относительно армяно-азербайджанских отношений и урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В ходе встречи был также затронут процесс нормализации армяно-турецких отношений.