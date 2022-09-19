Понедельник, 19 Сентября 2022 19:44

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 сентября принял вице-премьера Российской Федерации Алексея Оверчука.

Зампредседателя правительства РФ возглавляет российскую делегацию, которая участвует в IX армяно-российском межрегиональном форуме,

армяно-российском бизнес-диалоге и встрече сопредседателей армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Ереване, напомнили в пресс-службе премьер-министра.

В ходе встречи Пашинян отметил, что, несмотря на напряженность на границе в результате азербайджанской агрессии, принято решение не откладывать меры, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества между Арменией и Россией в различных направлениях.

Никол Пашинян выразил надежду, что проведенные в Ереване совместные мероприятия будут способствовать дальнейшему расширению сотрудничества.

Собеседники обсудили армяно-российское сотрудничество и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.