Понедельник, 19 Сентября 2022 19:43

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с коллегой из Бельгии Хаджой Лахбиб представил последствия широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном на суверенной территории Армении 13 сентября.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в этом ключе Мирзоян осудил нарушения азербайджанскими военными норм международного и гуманитарного права и бесчеловечное обращение с армянскими военнослужащими и военнопленными.

Стороны обоюдно подчеркнули важность сохранения режима прекращения огня и решения проблем путем мирных переговоров.

Глава внешнеполитического ведомства РА особо подчеркнул, что безадресные призывы международного сообщества подстегивают агрессивное и максималистское поведение азербайджанской стороны, в результате чего подрываются усилия армянской стороны по установлению стабильности и мира в регионе.

Министры также обсудили вопросы, касающиеся углубления армяно-бельгийского политического диалога, сотрудничества на многосторонних площадках, развития торгово- экономических и образовательно-культурных связей.