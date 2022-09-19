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 Понедельник, 19 Сентября 2022 17:05
Марианна Мкртчян

На данный момент офис Омбудсмена Армении располагает информацией о 16 военнослужащих, находящихся в азербайджанском плену

На данный момент офис Омбудсмена Армении располагает информацией о 16 военнослужащих, находящихся в азербайджанском плену

АрмИнфо.На данный момент офис Защитника прав человека Армении располагает информацией о 16 военнослужащих, находящихся в азербайджанском плену. Об этом омбудсмен РА Кристине Григорян сообщила во время пресс-конференции Facebook, на странице радиостанции "Свобода".

По ее словам, однако, эта цифра неокончательная и может быть подвергнута изменению.  "С 13 числа к нам стали обращаться граждане, которые на видео видели своих родственников. Но эти цифры могут очень быстро измениться на основе новых видео, новых доказательств. Но они могут и сократиться, если, например, к сожалению, эти лица попадут в список погибших военнослужащих или состоится передача тел", - заявила Григорян, добавив, что информация о военнопленных были направлены как в Международный комитет красного креста, так и ЕСПЧ  другие правозащитные организации.

При этом, касаясь безопасности военнопленных, Григорян отметила, что ни у кого не может быть уверенности, что жизнь и условия содержания

армянских военнопленных в Азербайджане обеспечены. При этом она выразила сожалением тем фактом, что международного давления в отношении  Азербайджана по части соблюдения своих международных обязательств оказалось недостаточно, чтобы помешать ему продолжать действовать в том же духе.

Омбудсмен заверила, что они предпринимают все надлежащие меры, чтобы донести до, в том числе правозащитных организаций о бесчинствах ВС Азербайджана. Она отметила, что ни работают над тем, чтобы правозащитные организации могли приехать и заняться сбором фактом о преступлениях.

Григорян также рассказала о том, что работы были осуществлены и по части варварских деяний в отношении военных и гражданских лиц, в том числе и по факту расчленения женщины военнослужащего.

"От последнего азербайджанского нападения больше всего пострадали общины Сотк, Кут, Норабак. В результате недавних военных действий перемещенными лицами стали 7600 человек", - отметила она, добавив, что пострадали гражданская инфраструктура, в том чисел и две школы, медучреждения и т.д.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения.  Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 135 погибших, однако цифра неокончательная. А Азербайджана подтвердил гибель 80 военных. СБ ООН, по предложению Франции, 14-15 сентября провело спецзаседание из-за ситуации на армяно- азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ по итогам спецзаседания направило миссию в Армению для подготовки доклада о ситуации.  Жертвой агрессии ВС Азербайджана стало также Погрануправление ФСБ РФ в РА, которое было атаковано 13 и 14 сентября азербайджанскими подразделениями.

Армянская сторона заявила, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы с 20:00 часов 14 сентября. Добавим, что 17 сентября вечером азербайджанская сторона передала Армении тела 32 армянских военных, сложивших голову за Родину.  Примечательно, что среди них тело Давида Гишяна, которому азербайджанские военные оказывали медпомощь на камеру, но как выяснилось позже, добили раненного военнослужащего. Добавим также, что в сети были распространены кадры расчленения ВС Азербайджана армянской женщины военнослужащего. Она была взята живой в плен.  А затем изнасилована, жестоко убита. Ей отрезали пальцы рук и ног, выкололи глаза, надругались над телом и всё это было выложено с восторгом во всемирную паутину. От этих кадров стынет кровь в жилах.  Отметим также, что по данным армянских правозащитников, в результате последней агрессии, в азербайджанском плену может находиться до 20 армянских военнослужащих. Примечательно, что МО Армении до сих пор не публикует списков погибших военнослужащих.

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