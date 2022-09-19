Понедельник, 19 Сентября 2022 16:30

АрмИнфо.В азербайджанских платформах социальной сети "Телеграмм" с помощью чат ботов созданы стикеры (sticker) из фотографий тел армянских военнослужащих и мирных жителей, которых подвергли пыткам и расчленили. Об этом сообщил экс-омбудсмен Армении Арман Татоян.

Он проинформировал, что эти стикеры были созданы 14 сентября 2022г. " Мы их обнаружили 18 Сентября. Потом эти стикеры были загружены в Телеграмм так, чтобы пользователи могли скачать и использовать их во время общения.

Мы обнаружили 119 фотографий, то есть 119 стикеров, которые за 5 дней скачали более 20 000 раз. Получается, 20 000 азербайджанских пользователей только за 5 дней загрузили фотографии или стикеры в свои Telegram-аккаунты", - омтетил Татоян.

По его словам, усилиями армянского специалиста эта возможность в Телеграмме заблокирована, но очевидно, что азербайджанские страницы будут использовать этот новый инструмент, чтобы терроризировать и причинять страдания армянскому обществу.

"В стикерах использованы фотографии зверств, имевших место как в 44-дневной Арцахской войне 2020г., так и уже в военной агрессии 13-15 сентября 2022г.

Наше исследование показывает, что азербайджанские пользователи, скачавшие эти фотографии, с большой радостью восприняли фотографии пыток и расчленения армянских солдат и мирных жителей, используя их в общении.

Этот преступное деяние является еще одним доказательством того, что политика ненависти в отношении армян, десятилетиями поддерживаемая азербайджанскими властями, глубоко укоренилась в азербайджанском обществе, а призывы азербайджанских властей к миру являются всего лишь ложными и предусмотрены для заблуждения международного сообщества, скрывая этим свои настоящие намерения", - отметил Татоян.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 135 погибших, однако цифра неокончательная. А Азербайджана подтвердил гибель 80 военных. СБ ООН, по предложению Франции, 14-15 сентября провело спецзаседание из-за ситуации на армяно- азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ по итогам спецзаседания направило миссию в Армению для подготовки доклада о ситуации. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стало также Погрануправление ФСБ РФ в РА, которое было атаковано 13 и 14 сентября азербайджанскими подразделениями.

Армянская сторона заявила, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы с 20:00 часов 14 сентября. Добавим, что 17 сентября вечером азербайджанская сторона передала Армении тела 32 армянских военных, сложивших голову за Родину. Примечательно, что среди них тело Давида Гишяна, которому азербайджанские военные оказывали медпомощь на камеру, но как выяснилось позже, добили раненного военнослужащего. Добавим также, что в сети были распространены кадры расчленения ВС Азербайджана армянской женщины военнослужащего. Она была взята живой в плен. А затем изнасилована, жестоко убита. Ей отрезали пальцы рук и ног, выкололи глаза, надругались над телом и всё это было выложено с восторгом во всемирную паутину. От этих кадров стынет кровь в жилах. Отметим также, что по данным армянских правозащитников, в результате последней агрессии, в азербайджанском плену может находиться до 20 армянских военнослужащих. Примечательно, что МО Армении до сих пор не публикует списков погибших военнослужащих.