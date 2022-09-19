Понедельник, 19 Сентября 2022 15:11

АрмИнфо.Министр обороны РА Сурен Папикян принял начальника оперативной группы мониторинговой миссии ОДКБ в Армении, начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова.

Как сообщает пресс-служба МО РА, Анатолий Сидоров представил результаты работы, проделанной за последние дни группой по оперативной обстановке.

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей с применением БПЛА. Удары наносились и по объектам гражданских инфраструктур. Армения обратилась в ОДКБ в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. По заверению премьера РА по 4 пункту Устава. 13 сентября по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ была достигнута договоренность о направлении в РА Миссии ОДКБ "для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств". Кроме того, на заседании было решено создать рабочую группу "из числа сотрудников секретариата и военнослужащих объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ".

Передовая группа Миссии Организации под руководством начальника Объединенного штаба Организации Анатолия Сидорова прибыла в Еревана 15 сентября и начала работу со встречи с министром обороны Армении Суреном Папикяном. В рамках визита передовой группы Миссии ОДКБ в Армению начальник ОШ ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров 16 сентября встретился с начальником Погрануправления ФСБ России в Армении генерал- лейтенантом Романом Голубицким. Состоялось обстоятельное обсуждение обстановки на армяно-азербайджанской границе и мер по ее урегулированию.

В этот же день прошла встреча с послом России в Армении Сергеем Копыркиным. Дипломат отметил, что в Ереване "придают особое значение Миссии ОДКБ и рассчитывают на то, что ОДКБ сыграет важную роль в стабилизации обстановки и принятию шагов по предотвращению эскалации ситуации". Они также посетили границы. На Миссию возлагаются задачи по выработке предложений по деэскалации возникшей напряженности.