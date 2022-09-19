Понедельник, 19 Сентября 2022 15:10

АрмИнфо.На данный момент в красном зале кинотеатра "Москва" проходит встреча участников спонтанного пикета, состоявшегося на днях перед зданием Национального Собрания РА, со вторым президентом РА Робертом Кочаряном. Об этом сообщает офис второго президента РА Роберта Кочаряна.

В офисе также напомнили, что в ближайшие дни Роберт Кочарян выступит с пресс- конференцией.

Отметим, что в Армении и Арцахе с 14 по 17 сентября проходили многотысячные акции протеста с требованием отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна. Акции были спровоцированы заявлениями, сделанными Пашиняном с трибуны парламента.

Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте заявил, что собирается подписать документ, за который готов подвергнуться критике и даже быть отстраненным от власти. "Я взял на себя ответственность принимать трудные решения во имя мира, но это не означает решение против государственных интересов РА. Мы должны пойти на эти решения, чтобы гарантировать безопасность Армении, прочную стабильность, мир: Мы хотим подписать документ, из-за которого нас могут критиковать, оскорблять, называть предателями, народ может даже отстранить нас от власти. Но мы будем благодарны, если в результате этого Армения получит длительный мир и безопасность на площади 29 800 кв. километров. Я четко заявляю - то решение, которое это обеспечит, я подпишу. Меня не интересует, что будет со мной дальше, меня интересует, что будет с Арменией. Я готов пойти на тяжелые решения ради мира", - заявил он.

В тот же день, 14 сентября, председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян выступил с заявлением, в котором говорилось: "Арцах был, есть и будет. Cудьба Республики Арцах и ее народа не была и не будет монополией какого-либо лица или политической власти. В вопросе независимости Республики Арцах неприемлемы заявления, интервью и выражение позиции без учета мнения народа Арцаха и избранных им властей". Было отмечено также, что фракции парламента Арцаха в своих заявлениях назвали неприемлемыми какие-либо дискуссии об Арцахе в составе Азербайджана. Это та красная черта, которую никто не имеет права нарушать. "Насильственное присоединение Арцаха к Азербайджану приведет к уничтожению Арцаха и станет геополитической исторической трагедией для армянской государственности и армянского народа", - говорилось в документе.

15 сентября группа граждан направилась к офису второго президента РА и попросила возглавить протестные акции протеста.