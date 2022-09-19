Понедельник, 19 Сентября 2022 13:40

АрмИнфо. Защита Греции начинается с Армении. Под таким заголовком в издании greekcitytimes.com вышла статья профессора геополитики и современных военных технологий, заведующего кафедрой теории и анализа войны Военной гвардейской школы Греции Константиноса Гриваса.

По его словам, Турция стремится создать геополитическую систему в Центральной Азии, используя конкуренцию евроатлантического Запада и надвигающуюся коллективизацию евразийских государств с системой Россия-Китай.

Происходящее в Армении напрямую связано с целью Анкары. <Де-факто лидером этой схемы является Турция. Сердцевиной этого объединения является ось Турция- Азербайджан, а занозой между ними выступает Армения. Поэтому Армения должна быть разобрана Турцией и Азербайджаном. Победа над Арменией и ее последующая геополитическая сателлитизация еще больше укрепят единство турецко- азербайджанского плана. Кроме того, это обеспечит Турции престиж и геополитический вес, необходимые ей для того, чтобы привлечь в свою орбиту остальные страны региона. Более того, нейтрализовав Армению, Азербайджан станет более независимым от Москвы и сможет еще больше повернуться в сторону Турции, усилив тюрко- азербайджанскую схему>, - отмечает Гривас.

Он подчеркивает, что в более общем плане последующая геополитическая иммобилизация Армении, к которой стремится Баку под руководством Анкары, укрепят целостность тюркской геополитической системы в Центральной Азии и ее независимость от внешнего вмешательства, а также еще больше укрепят роль Турции как независимого актора, который будет балансировать между Западом и Востоком и шантажировать обоих. <Другими словами, это укрепит козыри Турции и ее роль в формирующейся международной системе безопасности. В условиях геополитической бездеятельности Греции и Республики Кипр Турция будет меньше опасаться ответной реакции со стороны влиятельных акторов и будет иметь гораздо больше козырей на руках для ведения переговоров с ними. Вот почему защита Греции начинается с Армении. Греческая дипломатия должна найти любую возможность поддержать Армению. Это связано с тем, что в единой евразийской системе нет изолированных районов, отрезанных от остальных. То, что происходит в одной части, влияет на остальные.

А турецко- азербайджанское нападение на Армению делает Турцию более опасной для Греции. Поддержка Армении - это не акт солидарности с народом, с которым у нас много общего, это шаг, необходимый для безопасности и геополитического функционирования Греции в рамках единой и неделимой геополитической системы. Греческая дипломатия и внешняя политика, показавшая в последние годы, что она избавилась от синдрома провинциализма, которым страдала в прошлом, должна принять меры. И, конечно же, Греция должна действовать самостоятельно, не дожидаясь остальных европейских стран, у которых нет подобных проблем с Турцией и ее друзьями в Центральной Азии>, - заключил автор статьи.