Понедельник, 19 Сентября 2022 13:39

АрмИнфо.Состоялось первое заседание рабочей группы по координации программ мероприятий Франкофонии в Армении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Рабочая группа создана по приказу министра образования, науки, культуры и спорта с целью координации деятельности министерств в сферах образования и культуры для более эффективной организации взаимодействия действующих в Армении акторов программ Франкофонии. Заседание, в котором приняла участие посол Франции в Армении Анн Луйо, провел заместитель министра Артур Мартиросян.

Мартиросян подтвердил, что Армения, придерживаясь основной миссии Франкофонии, постоянно прилагает усилия для защиты демократии и прав человека, углубляя преподавание французского языка. Он охарактеризовал созданную рабочую группу как эффективную площадку для диалога и координации усилий между франкоязычными структурами, выразив уверенность, что новый формат будет способствовать реализации армяно-французской образовательной и культурной повестки.

В свою очередь, Анн Луйо, представив основные направления программы мероприятий Франкофонии, отметила, что речь, в первую очередь, идет об углубленном преподавании французского языка в различных университетах и школах Армении, проведение тренингов для преподавателей французского языка, в том числе, по профессиональным предметам, организации консультаций об общечеловеческих ценностях, мире , демократии, правам человека.

Члены рабочей группы внесли предложения, связанные с повышением привлекательности французского языка в школах и университетах путем организации лагерей и мероприятий, направленных на повышение осведомленности, совместных усилий в организация месячника программ мероприятий Франкофонии.

Представитель управления общего образования МОНКС Армине Оганян разъяснила порядок выбора иностранного языка в образовательных учреждениях, реализующих общие общеобразовательные, специальные государственные программы общего образования. В озвученных предложениях также говорилось о повышении интереса к языку в вузах, налаживании межвузовских связей, расширении географии программ обучения и др.

В рабочую группу входят представители университетов, преподающие французский язык, в том числе, Французского университета Армении, Французского колледжа Армении, общественной организации <Альянс Франсез>, государственных школ, средних профессиональных учебных заведений, имеющих партнерские отношения с Францией, франко-армянские организации, а также представителей ряда организаций гражданского общества.