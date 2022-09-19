Понедельник, 19 Сентября 2022 13:09

АрмИнфо. По состоянию на 10:00 19 сентября, 3 из 7 мирных жителей, пострадавших в результате обстрела азербайджанскими вооруженными силами армянских позиций и населенных пунктов, продолжают получать стационарное лечение в различных медицинских центрах страны. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения РА на его странице в Facebook.

Как отмечает источник, состояние здоровья одного из них оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь. Состояние здоровья двух тяжелораненых улучшилось, они переведены из реанимации в соответствующие подразделения, в настоящее время их состояние оценивается как средней тяжести. 1 из 4 пострадавших, находившихся на стационарном лечении, выписан, 3 получили амбулаторную медицинскую помощь.