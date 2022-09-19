Понедельник, 19 Сентября 2022 12:51

АрмИнфо.В период с 12 по 18 сентября в Армении было проведено 6 486 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 2 142 человек (недельный спад на 16,8%), выздоровело - 2 528 (рост на 16,4%), скончалось - 10 (вместо 7 неделей ранее).

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, фактическое лечение получает 3 014 пациентов, что ниже недельного показателя на 11,6%.

В общей сложности, в стране было проведено 3 205 438 тестов, из коих было выявлено 441 444 случая заражения, число выздоровевших достигло 428 059, летальных исходов - 8 679.

При этом, за последнюю неделю полностью вакцинировалось от коронавируса 1 024 035 человек, что на 0,1% выше показателя недельной давности.

Согласно источнику, по положению на 19 сентября с.г. в общей сложности в стране получили 2 252 516 доз антиковидной вакцины, из коих первым компонентом вакцинировалось1 148 535 человек. Число ревакцинированных граждан за последнюю неделю выросло на 1,7%, достигнув 74 634.

Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм), Phizer (американского производства) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.