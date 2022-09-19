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АрмИнфо.В период с 12 по 18 сентября в Армении было проведено 6 486 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 2 142 человек (недельный спад на 16,8%), выздоровело - 2 528 (рост на 16,4%), скончалось - 10 (вместо 7 неделей ранее).
Согласно сообщению Министерства здравоохранения, фактическое лечение получает 3 014 пациентов, что ниже недельного показателя на 11,6%.
В общей сложности, в стране было проведено 3 205 438 тестов, из коих было выявлено 441 444 случая заражения, число выздоровевших достигло 428 059, летальных исходов - 8 679.
При этом, за последнюю неделю полностью вакцинировалось от коронавируса 1 024 035 человек, что на 0,1% выше показателя недельной давности.
Согласно источнику, по положению на 19 сентября с.г. в общей сложности в стране получили 2 252 516 доз антиковидной вакцины, из коих первым компонентом вакцинировалось1 148 535 человек. Число ревакцинированных граждан за последнюю неделю выросло на 1,7%, достигнув 74 634.
Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм), Phizer (американского производства) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.
|На данный момент офис Омбудсмена Армении располагает информацией о 16 военнослужащих, находящихся в азербайджанском плену
|Armenian Lives Matter: Украинская певица Тина Кароль выразила поддержку Армении
|Константин Затулин ознакомился с последствиями азербайджанской агрессии в Джермуке
|Татоян: Азербайджанские платформы "Телеграмм" создали стикеры с использованием фотографии зверств и расчленений в отношении армянских военных и мирных жителей
|Сидоров представил Папикяну результаты работы, проделанной за последние дни группой по оперативной обстановке
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|В Кремле прокомментировали визит Нэнси Пелоси в Ереван
|Защита Греции начинается с Армении - греческий эксперт
|Арам I назвал "красные линии" Армении
|Состоялось первое заседание рабочей группы по координации программ Франкофонии в Армении
|Состояние здоровья одного из раненых мирных жителей крайне тяжелое - Минздрав Армении
|За неделю в Армении снизилось число случаев заражения коронавирусом
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|Главы Туркменистана и Узбекистана отметили позитивную динамику экономического сотрудничества.
|Сурен Папикян рассказал Нэнси Пелоси о ситуации, сложившейся в результате широкомасштабной военной агрессией Азербайджана в отношении Армении
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|Российский сенатор: мы всегда готовы помочь нашим союзникам, но ровно в той степени, в какой считаем нужным
|Первый президент Армении обсудил с Католикосом Всех Армян ситуацию в стране
|Тегеран: Позиция Ирана в отношении событий на Южном Кавказе неоднократно выражалась и не вызывает двусмысленности
|Госдеп: Блинкен призвал Алиева придерживаться режима прекращения огня
|Никол Пашинян и Нэнси Пелоси обсудили вопросы армяно-американской повестки
|Российский эксперт о визите Пелоси: Штаты не сделают выбора между Азербайджаном и Арменией, особенно на фоне энергетических проблем у их стратегического союзника ЕС
|Глава МИД Арцаха продолжает встречи в Вашингтоне
|Алексей Оверчук с представительной делегацией примет участие в Межрегиональном форуме, который власти Армении решили провести в закрытом режиме
|МИД Азербайджана назвало заявления Пелоси в Ереване неприемлемыми
|Эбрахим Резаи: Иран со своим военным потенциалом смог обеспечить безопасность в регионе
|Вардан Осканян: Армении не обойтись без нового переговорщика
|США готовы помочь Армении в вопросах экономики и безопасности – Пэлоси
|Военные действия на армяно-азербайджанской границе начал Азербайджан – спикер Палаты представителей США
|Ненси Пэлоси решительно осудила агрессию Азербайджана
|Ален Симонян принял Нэнси Пелоси
|Нэнси Пелоси почтила память жертв Геноцида армян
|Эрдоган заявил, что получил от Алиева информацию о завершении «военной операции» на границе с Арменией
|Азербайджан передал Армении тела 32 погибших военнослужащих
|Во вторник США объявят новую кандидатуру посла в России
|Миссия ОДКБ посетила границу Армении и Азербайджана
|Нэнси Пелоси прибыла в Ереван
|Визит делегации США в Ереван призван подчеркнуть твердую приверженность Соединенных Штатов безопасности и демократическому развитию Армении – Пэлоси
|Международный фестиваль «Урвакан» перенесен на следующий год
|МО Армении призывает граждан координировать с ведомством сбор средств на нужды армии
|Армения обратилась в Международный суд в связи с военными преступлениями, совершенными Азербайджаном
|Премьер-министр представил ситуацию на границе главе Европейского совета
|Посольство США представило подробности визита в Армению спикера Палаты представителей
|В Азербайджане заявили о 79 погибших солдатах
|Посол РА в Германии: обострение ситуации может произойти в любую секунду
|Начался визит главы МИД Арцаха в США
|Вице-Посол ФРГ: Германия сопереживает армянскому народу
|Президент РА: Задачей номер один является возвращение ВС Азербайджана на исходные позиции
|Защитник прав человека РА опубликовала внеочередной доклад о последствиях вооруженной агрессии Азербайджана в Армении
|Омбудсмен: В результате агресии Азербайджана из Сюника , Гегаркуника и Вайоц Дзора было эвакуировано 99 лиц с инвалидностью
|Ситуация на границе не изменилась - МО РА
|Спикер НС: Мы не сможем продолжительный период времени объяснять народу, почему ОДКБ не делает того, что она должна делать
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|Спикер НС: Врагу не удалось захватить ни один населенный пункт
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